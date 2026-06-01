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為什麼臉書在中國不能使用，但Meta仍有在中國的營收？

請問meta的去年營收裡面，有多少來自中國和香港？

依照你的回覆，中國佔meta全球詐騙和違禁品廣告的收入約多少美元？

中國投入的這些廣告效果如何？中國人投這些廣告有多少比例是詐騙相關？

既然在中國不能用臉書，那這些下廣告的公司是如何下廣告的？

meta從去年到目前2026年是否還有來自中國市場的收入呢？

臉書母公司Meta旗下社群平台Threads近期開放智慧型AI助理「Meta AI」功能，大量使用者標註「@meta.ai」互動，掀起許多討論。有許多網友藉機詢問為何臉書有如此多的詐騙廣告，未料，Meta AI也坦言，公司營收確實有許多來自無法使用臉書的中國詐騙廣告，並揭露了如何投放廣告。Meta AI使用簡體字回覆：臉書在中國被屏蔽不能用，但Meta的營收來自中國廣告主投放，主要是Temu、希音（Shein）等跨境電商和遊戲公司，在Facebook、Instagram上買廣告。Meta財報顯示2024年中國收入183.5億美元，占總營收11%以上，是僅次於美國的第二大市場。Meta AI回覆：去年 Meta 來自中國和香港的廣告營收超過180億美元，占全球總營收超過10%。其中約19%、超過30億美元被Meta內部認定來自詐騙、非法賭博、色情等違規廣告。中國也占Meta平台全球詐騙和違禁品廣告來源約25%。Meta AI回覆：按我前面的數據：中國和香港合計的違規廣告收入約30億美元。其中中國單獨占Meta平台全球詐騙和違禁品廣告來源約25%，但沒給全球總額，所以無法直接算出中國單獨的美元數字。Meta AI回覆：投放效果：Temu、Shein等中國跨境電商靠Facebook/Instagram廣告打海外市場，ROI一度很強。2025年美國關稅政策後，Temu大砍廣告預算，Meta股價一度大跌，但後續廣告營收仍穩健增長26%。詐騙比例：Meta內部文件顯示，2024年約10%年收入、約160億美元來自詐騙與違禁廣告。其中高風險詐騙廣告每天約150億條，Meta估計每年從這類廣告賺70億美元。另一份報導指出中國廣告收入180億美元中，約19%、超過30億美元來自詐騙、賭博、色情等非法內容。Meta回應稱實際比例更低，但承認平台涉及美國三分之一的詐騙案。Meta AI回覆：不能用臉書，不代表中國公司不能買臉書廣告。這些廣告主像 Temu、希音、米哈遊等，透過 Meta 的廣告後台直接下單，廣告投放對象是中國以外的用戶，歐美、東南亞等地。簡單說：公司在中國，廣告在海外。屏蔽的是中國境內用戶訪問臉書，但沒禁止中國企業在境外平台投廣告出海。Meta AI回覆：有，Meta到2026年仍有來自中國市場的收入，而且佔比不小。2024年，中國廣告主給Meta貢獻了超過180億美元，佔Meta全球總收入10%以上。其中約19%被Meta內部認定來自詐騙、非法賭博等違規廣告，之後下半年壓到9%。Meta在中國沒有用戶業務，收入全是中國企業投放海外廣告，比如電商、遊戲出海。