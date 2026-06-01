我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薔蜜颱風移動速度相當快，強度減弱為輕颱，對日本本島陸地有風雨威脅。（圖／翻攝NCDR）

薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）將逐漸遠離台灣，並對日本天氣帶來威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，颱風今（1）日晚間將通過沖繩本島附近、明（2）日晚間在大阪、京都附近登陸，周三（6月3日）再穿越東京，民眾有相關行程安排務必注意航班異動。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，薔蜜颱風今天下午已來到日本那霸西南方近海，路徑持續朝北北東方向移動，今晚至深夜間通過沖繩本島（那霸）附近，隨後逐漸轉向東北，並加速前進。沖繩今晚至深夜要留意強風、豪雨及巨浪。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔蜜颱風明天下午通過九州南方近海，明天夜晚至周三清晨前，預計在「和歌山」附近登陸，關西地區包括大阪、京都一帶的風雨最為明顯。名古屋在內的日本中部地區，則是周三凌晨至上午會有強風大雨；薔蜜颱風周三上午至下午，颱風中心將直接穿越東京上空，關東地區也要嚴防強風大雨。由於薔蜜移動速度相當快，各地受颱風影響最明顯的時間約12至18小時，務必留意航班、鐵路與高速公路等交通運輸的延誤及調整。