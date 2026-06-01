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輝達執行長黃仁勳今（1）日在北流進行NVIDIA GTC主題演講，他演講身後背板，今年驚現他常光顧的「花娘小館」、「富霸王豬腳極品餐廳」等愛店，為整場演說增添有趣亮點外，他還宣布Vera Rubin現已全面量產、正式發表與聯發科、台積電合作的NIX晶片等，《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一文掌握演講重點。黃仁勳表示，今天代理AI已經到來，實用的AI已經到來。而這背後最關鍵的就是軟體代碼，3000萬名的軟體開發人員，代表價值約3兆美元的GDP，這些開發人員每年3兆美元的薪資，正在為其他產業帶來經濟成長。他進一步指出，3兆美元的薪資產出了將近三倍的產量，也就是用3兆美元的薪資創造了9兆美元的生產力，這就是AI的潛力，這就是AI的承諾，也讓工程師、軟體工程師的人數正在增加，「AI減少工作機會，完全是無稽之談。」市場議論「代理AI來了，所有的軟體公司都要倒閉了。」他認為，情況反而相反，因為未來將會有這麼多的代理AI，因此世界不再受到人力的限制，代理AI也會比過去做更多工作、操作更多工具，這對軟體公司來說是一個不可思議的時代。產業界也十分關注輝達將發表專供Windows PC電腦所用的N1X晶片。黃仁勳今日也如外界預期，發表了與聯發科合作的N1X全新晶片，這款採用台積電3奈米製程，支援Windows on Arm生態的消費級PC處理器，已被命名為RTX Spark系列。他讚嘆「這是有史以來打造過最令人驚艷的晶片」，並強調N1X能夠運作這個世界上創造的一切。此外，現在還能運行代理AI，這是一台不可思議的電腦，「我為它感到無比自豪，我真的非常引以為傲。」黃仁勳也再次強調，Vera Rubin已經全面進入量產階段，並指出Vera Rubin是為了運行AI代理而量產的超級電腦，而輝達在台灣擁有150家供應鏈夥伴，共同重塑AI時代運算方式，他十分感謝台廠夥伴。而Vera Rubin 是輝達歷史上最具雄心的鴻圖。黃仁勳表示，全公司上下4萬名工程師都投入了Vera Rubin的研發，Vera Rubin是一個奇蹟，而且它不只有一顆晶片，它融合了非常多晶片。與此同時，台灣供應鏈夥伴同樣扮演關鍵角色。「不只是輝達，你們所有人都參與了這套系統的誕生。」黃仁勳也把Vera Rubin定義為「Agentic時代打造的首款多機架pod級超級電腦」，整套系統的製造旅程，幾乎就是一張台灣半導體產業地圖。組成Vera Rubin 的七顆新晶片自台積電起步，採3奈米製程、CoWoS-R與CoWoS-L先進封裝，HBM核心記憶體則來自美光、SK 海力士與三星。運算主板Vera Rubin Compute 搭載六兆顆電晶體、單板逾1.8萬個元件，由Vera Rubin NVL72負責「思考」，也就是提示理解、推理與規劃。整機採用第三代MGX機架設計，全機高達130萬個元件、18個運算托盤、9個可熱插拔的NVLink交換托盤，並以液冷匯流排（bus bar）傳輸超過5000安培電流，他也特別點名鴻海與廣達，並向已建置工程機架的微軟、戴爾與CoreWeave致意。AI也將無所不在，黃仁勳說，AI將會在任何地方運行，每家公司都會由AI驅動，每個區域都會建造自己的AI。他指出，台灣有GMI Cloud這家公司。而輝達提供所有的硬體、軟體和函式庫，以及全球第三方開發者生態系的連結，讓任何人都能夠拔地而起建立一個AI雲端。但現在的AI雲端太複雜了，他直言，它是一座巨大的工廠，基於此，輝達也已經轉型為一家AI基礎設施公司。把這件事做好，且擅長協助客戶建造與部署AI工廠，是至關重要的。原因在於現在「運算就是營收，運算就是利潤」。沒有營收與利潤，那就是損失。