我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「皓永CP」初孟軒（左）、鍾岳軒挑戰高難度水下拍攝「蜘蛛人吻」，畫面張力十足。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

▲「海哲CP」余杰恩（左）、各務孝太親密戲成熱議話題。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

BL奇幻影集《向流星許願的我們》本週最終回即將登場，片中，鍾岳軒與初孟軒組成的「皓永CP」在水下有場「蜘蛛人吻」的戲碼，初孟軒表示，兩人常被海流、浮力被沖散或偏離角度，需不斷重拍與調整，當下真的沒有很浪漫。另外，劇組宣布將於6月14日在嘉義文化創意產業園區舉辦座談簽書會，回饋粉絲。《向流星許願的我們》進入結局倒數，「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒的高難度水下戲成為討論焦點，談及讓全場驚豔的水下「蜘蛛人吻」場景，初孟軒表示，實際拍攝並不如畫面浪漫，因為海流與浮力影響，兩人常被沖散或偏離角度，需不斷重拍與調整，但也讓成品更顯珍貴。鍾岳軒表示，拍攝落海戲時，因為角色必須呈現失去求生意志的狀態，加上體重不足，劇組改以增加鉛塊協助下沉，沒想到，下沉速度過快，導致耳壓劇烈上升，讓他一度向現場陪同的專業教練求助。另一場特寫戲，鍾岳軒則在8至10米深的水域進行，他得在無裝備狀態下獨自下潛並放開救援繩，回想起當時感受，他直言彷彿「被孤獨吞沒」般沉入深海，也因此更貼近角色當時的心境。初孟軒透露，與鍾岳軒在拍攝前皆有考取浮潛與水肺一階證照，並進行閉氣與水下動作訓練，希望在水中呈現更自然的狀態，不過他坦言，實際拍攝需同時兼顧表演情緒、鏡位與安全控制，有時一個畫面必須反覆多次下水，體力消耗遠超預期，其中在無面鏡狀態下詮釋「窒息戲」更是最大挑戰，也因為無法預測水下狀況而格外緊張。「海哲CP」余杰恩與各務孝太分享印象最深刻的對手戲時，不約而同提及「天橋接吻」場景，讓該場戲再度成為熱話題。余杰恩表示，這是兩人南下拍攝的第一場親密戲，能感受到對方的不安與壓力，因此他主動給予安撫，並以「我們現在在同一艘船上，一起努力」來互相打氣。各務孝太則回憶，開拍就進入角色情感最濃烈的狀態，當下壓力不小，不過也因為這場戲作為起點，讓他更快進入「Hama醬與宛哲」的世界，並在一次次對戲中建立信任與默契。孝太認為，現在回頭看這場戲，不只是劇情關鍵，也是兩人關係與合作默契逐步成形的起點，因此至今印象深刻。此外，劇組驚喜宣布，將於6月14日在嘉義文化創意產業園區舉辦「Wishes Come True 座談簽書會」，結合戲劇交流與地方文化空間，打造屬於《向流星許願的我們》的限定聚會。屆時製作人、導演及演員都將親自出席，與粉絲近距離分享追劇心得與拍攝幕後故事，一同為這段陪伴觀眾數月的旅程留下難忘回憶。