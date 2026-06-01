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為深化醫療、教育與地方永續發展合作，美和科技大學與義大醫療財團法人屏東義大醫院正式簽署「跨域共創永續策略聯盟合作意向書（MOU）」，攜手打造醫療與教育跨界合作新模式，透過資源共享、人才培育與地方創生，共同為屏東地區注入更多健康與永續能量。屏東義大醫院院長顏政佑表示，醫院不只是照顧病人的地方，更肩負培育人才與守護社區健康的重要使命，期待透過與美和科大的合作，讓更多學生提前接軌臨床與產業現場，創造醫療與教育雙贏局面。美和科技大學校長王建臺也指出，跨域合作是未來趨勢，美和科大長期深耕技職教育，期盼藉由與義大醫療攜手，讓學生擁有更多實務歷練與發展舞台，培育兼具專業與人文關懷的優秀人才。雙方一致表示，教育不應只是課堂學習，醫療也不只是臨床照護，而是透過跨域整合，讓學生在真實場域中學習、成長，進一步提升專業能力與職場競爭力，打造「在地培育、在地就業、在地深耕」的永續循環。依合作內容，雙方未來將推動學生實習、就業銜接、產學合作及資源共享，並結合社區健康促進與地方服務，共同建構跨域合作平台。透過醫療專業與教育能量的結合，不僅能培育符合產業需求的人才，更能讓青年看見留在屏東發展的希望與未來。雙方將以「共好、共學、共創」為核心，攜手打造兼具教育價值、醫療專業與永續精神的合作典範，共同打造屏東地區跨域合作與人才培育的新里程碑。