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累積票房突破374億韓元（約合台幣7.77億），已突破損益平衡點，被觀眾稱為是睽違已久的喪屍傑作，也引起觀眾看片後模仿片中「進化後」喪屍行動方式的熱潮。首度和延尚昊合作的池昌旭，則對邀約非常開心，也對自己的角色很有共鳴。



▲金新綠（左）與池昌旭（右）在《屍速禁區》扮演姊弟，相關情節引起不少討論。（圖／車庫娛樂提供） 《後室》全球發燒 台灣等地創A24影片紀錄



而從網路人氣短片搬上大銀幕的《後室》，成為美國近年來獨立製片著名品牌A24公司創紀錄的代表作，包括台灣、拉丁美洲、英國、澳洲與紐西蘭、南韓、中東、北歐、以色列與土耳其等30個國家與地區，都開出A24電影最佳首映票房成績，展現驚人的魅力，也拿下週末全球票房冠軍，光北美3天就賣出8100萬美元（約合台幣25.4億）。



片中主角們陷入有著黃色壁紙包覆的神祕空間中，彷彿會無盡延伸、永遠找不到出口，甚至聽得到怪物的聲音，卻不知在何時會碰上。從人們對空間的心裡恐懼開始鋪陳，探討內心的黑暗面會帶來何種威脅，儘管沒有大型特效場面，卻有很多讓人思索的空間，喜歡用腦筋自己想像的觀眾，可以得到很大的滿足。片子除了美國大狂賣，在英國也創下A24在當地最高首映票房紀錄，也是開年至今，最優秀的恐怖片首映成績。



《屍速禁區》與《後室》都在全台熱映中。



▲《後室》引發全球恐怖片迷的觀影熱潮，也得到相當熱烈的迴響。（圖／采昌國際多媒體提供）



台灣觀眾果然愛看恐怖片！韓國大牌聯手的《屍速禁區》，連續10天穩坐全台票房冠軍，目前已經賣破1.11億元，相關話題也在網路上持續延燒，觀眾對於喪屍的能力、人物的設定等，展開熱烈討論。而在歐美造成熱潮、超過30國締造出品公司A24最佳首映票房成績的《後室》，則拿下台灣新片週末票房第一，全台累積達2689萬元。《屍速禁區》和《後室》代表兩種不同的賣座恐怖片類型，前者演員陣容堅強、知名紅星掛帥，又有精心打造的特效場面，商業噱頭十足；後者雖然是小成本製作、實力派帝后而非票房號召強大的巨星領軍，卻靠著獨特的設定與視覺呈現，抓住觀眾的注意力，同樣能夠獲得不錯的賣座成績。《屍速禁區》連續10天全台票房第一，成為今年表現亮眼的韓國片代表，而《後室》也成功引起觀影熱潮。韓國名導延尚昊繼《屍速列車》後再以《屍速禁區》打進坎城影展午夜單元，受到觀眾高度期待，而上映後在韓國開出熱烈票房，目前累積觀影人次已達347萬4929，