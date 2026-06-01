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山區午後雨先報到 周四南部雨勢增強

▲低壓系統逐漸逼近，周五全台有雨，且各地要嚴防較大雨勢。（圖／中央氣象署）

周五低壓帶影響 中南部、台東全天有雨

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，薔蜜颱風明（2）日北上遠離台灣，周三前（6月3日）各地多雲到晴，但午後山區、大台北、宜蘭有短暫雷陣雨，周五（6月5日）受南方低壓帶、西南風影響，全台變天有雨，台中以南、台東有局部大雨機率，周末（6月6日至6月7日）降雨變化仍需持續觀察。鄭傑仁指出，薔蜜颱風明天持續北上遠離台灣，環境轉吹「偏南風到西南風」，各地天氣以多雲到晴為主，午後各地山區要注意短暫雷陣雨；周三水氣稍微增多，除了山區之外，包括「大台北、宜蘭」在午後也都要留意局部短暫雷陣雨。周四西南風開始帶來水氣，南台灣全天不定時有局部短暫陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，中部以北、宜蘭、山區有午後雷陣雨，北台灣山區要注意局部較大雨勢。鄭傑仁說明，周五天氣變化大，受到南方低壓帶影響，西南風帶來旺盛的暖濕空氣，台中以南、台東全天有雨，且有局部大雨、雷雨的機率，中部以北、宜花降雨機率也增加，以局部短暫陣雨為主，周末兩天天氣依舊不穩定，實際降雨情況還有待觀察。氣溫方面，周二至周四悶熱，基隆、東半部白天高溫31至33度，西半部32至36度；周五因為下雨降溫，東半部30至32度，西半部30至34度，各地低溫則落在24至28度之間。