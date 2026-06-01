我是廣告 請繼續往下閱讀

主人暫離忘了關直播！柴柴待鏡頭前獨秀撐場

▲日本一名 26 歲的飼主在 TikTok 上開設帳號，記錄家中 10 歲柴犬栗丸以及 1 歲半乳牛貓比斯克（ビスケ）的生活日常。（圖／TikTok@marus_kurimaru）

觀眾狂刷墨鏡特效！抖內收益飆破頻道紀錄

▲栗丸獨自代班的過程，反倒讓直播間氣氛更加熱烈，開始有觀眾抖內墨鏡特效，想讓栗丸在畫面中戴上可愛的墨鏡。（圖／TikTok@marus_kurimaru）

狗狗版的單飛比較紅！近期日本 TikTok 直播主開啟直播，途中突然有事離開卻忘記暫時關閉鏡頭。沒想到家裡的柴柴「栗丸（クリ丸）」很自主地乖乖待在鏡頭前撐場，不僅順勢趴下、時不時看著鏡頭，當觀眾抖內（Donate）眼鏡特效時，牠也很配合地戴上。逗趣的畫面讓大量抖內瞬間湧入，大批觀眾更笑翻直呼：「這狗狗天生是直播主！」日本一名 26 歲的飼主在 TikTok 上開設帳號，記錄家中 10 歲柴犬栗丸以及 1 歲半乳牛貓比斯克（ビスケ）的生活日常。除了一狗一貓的可愛模樣之外，飼主也不時會開直播與觀眾、粉絲進行互動。在近期一場直播中，主人因為要準備晚餐，暫時離開了座位卻忘記關閉鏡頭。沒想到這個小失誤，竟讓柴柴栗丸的「直播主之魂」瞬間被點燃！牠不僅稱職地待在鏡頭前，還直接趴下，精準找出自己最好看的側臉角度給鏡頭拍攝。意外的是，栗丸獨自代班的過程，反倒讓直播間氣氛更加熱烈，開始有觀眾抖內墨鏡特效，想讓栗丸在畫面中戴上可愛的墨鏡。這波互動讓直播間的贊助越來越熱絡，栗丸在這場「獨秀」中獲得的抖內金額，甚至比平時與主人一起直播時還要多出許多，直接創下頻道的新紀錄。過程影片被轉發後瞬間在社群上爆紅，許多網友笑稱：「狗狗一邊用眼角餘光看著評論，一邊還考慮著畫面構圖呢，當直播主的意識真高啊」、「能坐在容易看到的位置上，真是天才啊」、「飼主在不知情的情況下，狗狗卻變得如此受歡迎」、「狗狗單飛比較紅」。事後，主人看完這段爆紅影片與收益後，也苦笑地在社群平台 X 上發文表示：「現在又在煩惱要不要再來一次讓栗丸自己直播了，看來是真的有這個需要呢！」