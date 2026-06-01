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隨著夏季到來及水域活動逐漸增加，台中市政府消防局提前部署防溺工作，全面啟動「115年加強水域救援能力細部執行計畫」，並已完成大甲溪、烏溪、筏子溪、星泉湖及中央公園滯洪池等重點水域實地演練。此次演練更導入無人機及遙控救生圈等科技救災設備，強化水域搜救效率與應變能力，全力守護市民生命安全。消防局表示，每年7月至8月為溺水事故高風險時期，為提升第一線人員救援能力及整備量能，各救災救護大隊自5月起即陸續針對轄內易發生溺水事故水域進行現地踏勘及搶救演練，藉由熟悉地形、水流特性及周邊環境，提升突發事故應變效率。消防局指出，台中市轄內有大安溪、大甲溪及大肚溪等重要流域，市區內亦有中央公園滯洪池、中山公園日月湖及都會公園景觀湖等兼具景觀與休閒功能的水域空間，每逢夏季常吸引民眾前往戲水、垂釣及從事各類水域活動，因此持續強化防溺宣導及救援整備工作。消防局說明，此次演練一大亮點為導入科技救災設備，除運用遙控無人機執行空中搜尋、拍攝及吊掛任務，擴大搜救視野外，也結合遙控救生圈快速接近待救者，大幅縮短黃金救援時間，有效提升水域搜救機動性及整體救援效能。消防局也高度重視第一線救災人員執勤安全，除平時落實各項水域救援裝備保養維護外，此次演練全面落實「安全官」機制，由專責人員評估現場人力、車輛及裝備配置是否充足，確保救援行動安全無虞。