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轉機使用費將在今年9月起分兩階段調整，將從現行的500元調高到750元；明年則再調漲，變成1000元；相關收入將由桃機公司及交通部民航局使用，不必再撥部分給予觀光發展基金。交通部今（1）日預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」第十四條之一、第十六條草案，為考量推動我國機場建設、提升服務品質與飛航安全所需，以及配合推動桃園及高雄等機場重大建設政策，並及時籌措資金達成政策目標。為因應我國航空站各項機場建設的龐大經費，並基於使用者付費原則，轉機過境乘客也有使用機場設施設備的需求，擬調整轉機過境設施使用費，將轉機過境設施使用費調高。今年9月1日起至2028年8月31日變成750元；2028年9月1日起再調漲為1000元。我國在2023年起向轉機過境旅客收取每人500元；去年桃機轉機過境旅客約690萬人次，收入約17億元；高雄機場則是3.4萬人次、約850萬元。另外，日前交通部公佈機場服務費也採兩階段調整，今年9月將從500元調高到750元；明年9月再調漲到1000元。目前機場服務費有一半給觀光發展基金，一半給桃機公司；今年9月起則是300元給觀光發展基金，其餘給桃機公司；2028年9月則變成350元給觀光發展基金，其餘給桃機公司。