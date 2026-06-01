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▲張凌赫（如圖）在《開始推理吧4》認證自己為「老公王」，是粉絲心目中老公中的老公。（圖／翻攝自微博）

中國人氣男神張凌赫與王玉雯先前合作《虎鶴妖師錄》，CP感爆棚，近日兩人二搭登上推理解謎綜藝《開始推理吧》第四季（開推4），在「繼承者之戰」副本中飾演一對恩愛夫妻。節目裡張凌赫開啟霸總模式，在發現王玉雯被叮咬後，竟然當場嚴肅下令要調監視器抓蚊子，荒謬又高甜的霸道台詞瞬間引爆全網瘋傳，被粉絲調侃：「短劇就該這麼癲！」在最新一期節目中，張凌赫飾演技術主管「赫家歡」，王玉雯則飾演豪門千金「安小雯」。兩人一登場就瘋狂撒糖，張凌赫更頻頻飆出令人手腳捲曲的古早言情劇霸總台詞。當他看到王玉雯的手臂被叮咬紅腫時，他立刻瞳孔地震，當場暴氣下令調監視器：「我要看看是哪隻蚊子傷了我的妻子！」隨後，他更面無表情地拋出連環金句：「天涼了，該是讓這家園藝公司破產了」、「你身上每長一個包，世界上就得死一隻蚊！」 而王玉雯也全程憋笑，以甜甜的「親愛的」配合演出，兩位演員以演技扛住了所有超羞恥台詞。除了對妻子的霸道疼愛，張凌赫在節目中更意外誕生了最新網路流行語「老公王」。節目中，眾人翻看微信討論時，看到有人對張凌赫角色的聊天備註為「老公王・赫」，沒想到劉宇寧在讀訊息時大當機，誤將其斷句為「王・赫」，疑惑發問這是不是新角色？一旁的丁程鑫也一度愣住，全場大困惑。張凌赫跳出來解釋：「『老公王』是一個詞，加上我的姓『赫』。」旁邊的周柯宇才恍然大悟，原來「老公王」指的是老公之中的老公，老公之中的王者，隨後「老公王」、「張凌赫認證自己是老公王」，也都成為微博熱門關鍵字。