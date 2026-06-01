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不只是考察！侯友宜親帶20家企業打國際盃

任內最後出訪 侯友宜：剩下時間全力衝刺市政

從城市外交到產業外交 侯友宜布局國際接軌

擁有北美最大規模的自動化與機器人展覽「AUTOMATE 2026」，將於美國芝加哥盛大登場，自6月22日至25日，僅為期4天。新北市長侯友宜日前透露，將親自率領20家新北企業前往參展，並設立「新北館」，向全球展現新北智慧製造實力。由於侯友宜市長任期已進入倒數階段，此行也預計是他任內最後一次出國公務行程。民進黨新北市議員顏蔚慈21日在議會總質詢時，向侯友宜今年出訪規劃表達關切，侯指出，原本規劃中的中東行程，但因當地戰事影響而取消，經評估後決定於6月議會閉會後啟程赴美。「這次不是考察，是帶產業參展。」侯友宜強調，此行與過往城市考察性質不同，將由經發局長、新聞局長陪同，率領20家新北智慧製造、工業AI、自動化設備及關鍵零組件企業進軍芝加哥，希望協助在地企業直接與國際大廠接軌，把新北優秀產品推向全球市場。經發局指出，AUTOMATE是北美最具指標性的自動化與機器人產業展會，每年吸引全球頂尖技術供應商、系統整合商及製造業決策者參與，是企業切入北美供應鏈的重要平台。此次新北市將設立專屬「新北館」，整合在地企業共同參展，不僅象徵新北製造正式進軍北美市場，更是全台地方政府首度以城市品牌方式組團參與該展覽，具有重要指標意義。談及下半年是否還有出訪規劃，侯友宜明確稱「今年只去芝加哥」，他指出，每年7、8月是防汛、防颱關鍵時期，多年來這段時間幾乎不曾離開台灣；9月開學後，還有大量市政工作與建設進度需要親自掌握，因此不再安排其他海外行程。據悉，侯友宜此次出訪僅為期一週的時間，並不會待完整個展覽期。另外，侯友宜也強調，自己距離任期結束只剩最後幾個月，未來將把重心放在市政建設上，以「全力奔跑」的精神，把尚未完成的重要建設衝刺到最後一刻。回顧侯友宜近年海外行程，去年曾赴日本考察東京巨蛋及西武巨蛋，作為新北大巨蛋規劃參考；隨後前往荷蘭、奧地利及捷克，了解智慧醫療與長照政策；今年4月則赴澳洲雪梨、墨爾本，考察大型跨河煙火活動與城市治理經驗。而即將展開的芝加哥之行，則從城市交流進一步升級為「產業外交」，侯友宜希望透過國際展會平台，協助新北企業拓展海外市場，強化台灣產業與北美供應鏈連結。