美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日在香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）發表30分鐘演說，但全文未提台灣問題。《彭博》報導稱，這對中國國家主席習近平來說是一場勝利，但赫格塞斯會後也補充說，美國對台政策不變，「唯一改變的是我們說話的方式」。
罕見未提台灣 彭博認習近平勝利
赫格塞斯5月30日在新加坡舉行的香格里拉對話上，發表約30分鐘的演說，成為十多年來首位在演說中沒有提到台灣問題的美國防長。
《彭博》以「赫格塞斯試圖說服盟友，在台灣問題上保持沉默才是最佳策略」為題報導，時間會證明一切，但就目前而言，這對中國國家主席習近平來說無疑是一場勝利。
赫格塞斯在演說稱作秀式憤怒的時代已經結束，並概述了對印太地區強硬、低調和清晰的政策，同時稱讚美中關係比多年來任何時候都要好。儘管他也對中國的軍事擴張表達擔憂，並稱讚幾乎所有亞洲國家都增加國防開支，但整體基調顯示出他急於避免與北京發生緊張關係。
赫格塞斯改口「大棒外交」 僅改變說話方式
赫格塞斯在上週六晚間離開新加坡時對記者表示，美國對台政策保持不變，「你們可能看到的唯一變化就是我們的說話方式」，並補充說美國應該「溫言在口，大棒在手」。
《彭博》解釋，這句話與美國前總統羅斯福密切相關，羅斯福曾啟動巴拿馬運河的建設，試圖將歐洲列強排除在拉丁美洲之外，並在歐洲和亞洲都展現了美國的軍事和外交實力。
美國對台政策是否在實踐上保持不變，一個重要的考驗將是陷入僵局的140億美元對台軍售案。赫格塞斯在香會上迴避軍售是否會最終決定的問題，稱這是川普的決定。
中美學者分析 沉默即是表態
北京清華大學國際安全與戰略研究中心（CISS）主任達巍表示，赫格塞斯用較為溫和的語氣，尤其是使用北京認可的「建設性戰略穩定」一詞來描述中美關係值得稱讚，但「大棒外交」的說法帶有明顯的干涉主義色彩，呼籲穩定又鼓勵亞洲國家增加軍費，這是明顯的矛盾，相信該地區各國會做出自己明智而有辨別力的判斷。
曾協助美國前防長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年及2024年香格里拉演說的美國外交政策研究所學者艾斯特普（Chris Estep）認為，赫格塞斯錯失良機，因為公開肯定台北提高軍費，本可向外界傳遞華府仍重視嚇阻台海衝突的明確訊號，「沉默本身也會傳遞一種訊息」。
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赫格塞斯5月30日在新加坡舉行的香格里拉對話上，發表約30分鐘的演說，成為十多年來首位在演說中沒有提到台灣問題的美國防長。
《彭博》以「赫格塞斯試圖說服盟友，在台灣問題上保持沉默才是最佳策略」為題報導，時間會證明一切，但就目前而言，這對中國國家主席習近平來說無疑是一場勝利。
赫格塞斯在演說稱作秀式憤怒的時代已經結束，並概述了對印太地區強硬、低調和清晰的政策，同時稱讚美中關係比多年來任何時候都要好。儘管他也對中國的軍事擴張表達擔憂，並稱讚幾乎所有亞洲國家都增加國防開支，但整體基調顯示出他急於避免與北京發生緊張關係。
赫格塞斯改口「大棒外交」 僅改變說話方式
赫格塞斯在上週六晚間離開新加坡時對記者表示，美國對台政策保持不變，「你們可能看到的唯一變化就是我們的說話方式」，並補充說美國應該「溫言在口，大棒在手」。
《彭博》解釋，這句話與美國前總統羅斯福密切相關，羅斯福曾啟動巴拿馬運河的建設，試圖將歐洲列強排除在拉丁美洲之外，並在歐洲和亞洲都展現了美國的軍事和外交實力。
美國對台政策是否在實踐上保持不變，一個重要的考驗將是陷入僵局的140億美元對台軍售案。赫格塞斯在香會上迴避軍售是否會最終決定的問題，稱這是川普的決定。
中美學者分析 沉默即是表態
北京清華大學國際安全與戰略研究中心（CISS）主任達巍表示，赫格塞斯用較為溫和的語氣，尤其是使用北京認可的「建設性戰略穩定」一詞來描述中美關係值得稱讚，但「大棒外交」的說法帶有明顯的干涉主義色彩，呼籲穩定又鼓勵亞洲國家增加軍費，這是明顯的矛盾，相信該地區各國會做出自己明智而有辨別力的判斷。
曾協助美國前防長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年及2024年香格里拉演說的美國外交政策研究所學者艾斯特普（Chris Estep）認為，赫格塞斯錯失良機，因為公開肯定台北提高軍費，本可向外界傳遞華府仍重視嚇阻台海衝突的明確訊號，「沉默本身也會傳遞一種訊息」。