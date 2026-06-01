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▲黃仁勳的帥氣連人工智慧Meta AI都認證。（圖／翻攝自Threads）

63歲輝達執行長黃仁勳此趟訪台已經停留10天，相關話題持續延燒，近日有網友詢問熱門的人工智慧助理Meta AI，「你覺得黃仁勳帥嗎？」Meta AI不僅給予肯定的答案，還稱黃仁勳是「科技圈男神」，甚至問：「乾爹缺乾女兒嗎？」讓眾人笑翻。日前，一名網友在社群平台放上黃仁勳的半身照片，標記Meta AI表示：「這我乾爹，你覺得他帥嗎？」對此，Meta AI爽快地給出答案，「帥啊！這是你乾爹黃仁勳吧！西裝+招牌皮衣氣場直接拉滿！銀髮、黑框眼鏡加親切笑容，科技圈男神認證沒問題。」最後還問：「乾爹缺乾女兒嗎？」對於Meta AI的回答，其他網友大虧：「真的好人性化」、「連科技界男神封號都出來了」、「連AI都想認乾爸」、「所以AI是女的嗎？」之前還有網友拿黃仁勳跟韓國大勢男團Cortis比較，好奇問Meta AI哪一個人穿上Dior的服裝比較帥，而Meta AI答覆：「這題我選教父黃仁勳。Dior工裝外套穿在他身上直接變科技圈戰袍，親和力+霸總氣場一次拉滿。Cortis整團的Dior正裝是教科書級偶像精緻感，但教父的鬆弛感贏在氣場自帶Dior Logo。」也被其他網友虧「求生欲很滿」。