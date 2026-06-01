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安聯集團今（1）日發布最新的全球保險報告，相較之前的爆發性成長，全球保險業成長速度開始降溫，但尚未到疲軟狀態， 保險仍屬於成長型產業，預計未來10年全球的保險市場將以5.3%年增率的速度成長，微高於經濟產出，台灣的整體成長率預估為4.4%，主要為人口的加速老化以及對補充性個人退休金和醫療保障的需求。安聯報告指出，2025年全球保險業成長約7.1%至6.9兆歐元，為總保費添加4560億歐元的保費收入。雖然成長速度較2024年所錄得的超高9.4%略有趨緩，但依然遠高於過去10年5.6%的年均複合成長率（CAGR），充分顯示產業的增長動能依舊穩固。壽險仍然是最大的事業體，其次是產險和健康險。台灣受惠於壽險市場的持續復甦，台灣的保險市場也穩健成長，2025年總保費收入增加7.3%至789億歐元。產險保費增加5.0%。壽險保費上升8.7%，主要是在人口老化的背景下，對儲蓄和保障型商品的需求十分龐大。健康險保費亦成長3.4%。不過，安聯報告也提到，地緣政治和碎片化正在成為形塑保險業的核心力量，但碎片化也創造了新的成長機會、提高了基礎設施、能源安全和政治風險保險等領域對保障、韌性及特定風險轉移的需求。對此，保險公司必須重新佈局，啟動更具區域韌性的營運模式，將地緣政治分析更直接地融入核保和資本配置，並開發針對新興風險的客製化商品已成為當務之急。整體來說，安聯預計未來10年全球的保險市場將以5.3%年增率的速度成長，微高於經濟產出。台灣的整體成長率預估為4.4% ，主要為人口的加速老化以及對補充性個人退休金和醫療保障的需求。產險方面，至2036年，全球年增率預計會達到4.7%，台灣4.8%。由於保障需求的不斷增長已成為全球趨勢，無論哪個市場，保險業都必將穩健成長。安聯對壽險市場更是信心滿滿，在利率上升的推動下，壽險的年增率可望達到4.9%、台灣4.3%。在人口結構加速變化下，大亞洲區對私人保障的需求不斷增長，將持續成為成長引擎，而健康險是規模較小但更具活力的事業體，全年年增率應可達到6.7%、台灣4.8%。從絕對值來看，未來10年全球總體保費預計會增長5兆2600億歐元，大部分將來自於壽險1兆991億歐元。在新增保費中，一半以上會來自大亞洲區，超過北美和西歐的總和。產險方面，約40%的新增保費會來自北美。至於健康險，預計新增保費有望達到1兆7640億歐元，其中多數會來自美國市場。此外，安聯也預期，全球保險版圖將持續緩慢地往東移動。預計到2036年，北美將持有約46%的全球市場占有率，在未來10年中，將略微減少0.5個百分點。相較之下，印度和中國必定會提升其關聯性，合計能增加全球市佔率近4個百分點。至於西歐的相對權重將會持續下降，不過，歐洲大陸倒也還有一絲希望，縱然過去10年的市佔率減少了5.3個百分點，但未來10年可能「僅」下降4個百分點。安聯首席經濟學家兼首席投資長Ludovic Subran表示，地緣政治碎片化顛覆了數10年來形塑全球經濟的諸多假設。隨著貿易、資本流動和監管的日益分散，韌性已經取代效率，成為主導性的組織原則。這種轉變導致營運環境更加複雜且成本攀升，令保險的可負擔性變得益發急迫。這關乎保險業的戰略重要性，不容有失：不僅是風險轉移的機制，更是投資、創新和經濟信心的關鍵推動因素。