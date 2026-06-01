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國民黨主席鄭麗文今（1）晚將率團訪美，強調希望此次訪美能深化對兩岸和平、區域穩定的願望與努力，而要奠定和平穩定的區域關係，有賴於與美國更深的互信。對此綠委林俊憲認為，鄭根本是為了自己2028總統大選鋪陳政治面試，可惜美國不是笨蛋，攤開行程完全沒有白宮正式官員，而通常美國願高規格接見的人只有代表台灣官方的人與被美方認為極有可能成為執政首長的人，鄭麗文以上皆非，還是中共屬意的人選，美方自然不可能給予高規格待遇。對於鄭麗文訪美提及，只要2028選對總統，台灣就不會面臨戰爭；只要和平，台灣就可以賺全世界的錢，而國民黨正努力讓台海沒事。所以這趟去華府，就是要讓美國明白，國民黨才是真正的朋友。林俊憲表示，鄭麗文開口閉口都是「和平」，從鄭習會後首次提出「和平框架」，到後來的「和平繁榮之鏈」，以及這次訪美定調為「和平之旅」，都是在延續鄭習會所達成的共識。林俊憲說，剛好今天《華爾街日報》揭露，中國支持鄭麗文2028年出來選總統。認為這趟訪美說是去幫台灣談和平、跟美國談合作，還說是要對美方釋疑，根本是為了個人2028總統大選所鋪陳的政治面試。林俊憲嘲諷稱，可惜美國不是笨蛋，攤開鄭麗文的訪美行程，完全沒有白宮的正式官員。通常美國願意高規格接見的人只有兩種，第一是代表台灣官方的人，第二是被美方認為極有可能成為執政首長的人，鄭麗文除了以上皆非，還是中共屬意的人選，美方自然不可能給她高規格待遇。最後林俊憲表示，說到底，這趟訪美抽掉「和平」的大外宣口號，其實跟觀光旅行團沒兩樣。鄭麗文帶著北京的共識去美國，連基本的台美合作、軍售態度都含糊不清，實在看不出要如何「搞定」華府。