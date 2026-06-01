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▲童星李書貞（右）在《我的王室死對頭》飾演蔡書安的小時候，但戲份全被刪光。（圖／IG@serenity__an）

韓劇《我的王室死對頭》主打「古代妖女穿越現代談戀愛」的新穎題材，甫開播就受到熱烈迴響，最新一集更打破開播4.1%紀錄，創下10.4%收視新高，但沒想到卻傳出飾演車世界（許楠儁 飾）相親對象毛泰姬（蔡書安 飾）的童星李書貞，出演片段全被剪光，媽媽心疼的說雖然難過，但透過這次的經驗也學會不少事情。童星李書貞出演《我的王室死對頭》飾演毛泰姬（蔡書安 飾）的小時候，但最新播出的集數中，戲份整段被刪光，媽媽心疼女兒的說：「不是完全不難過，但透過這次經驗也學到一件事。」但也安慰女兒，結果不一定都會像努力一樣留下痕跡，「但那些挑戰過的時間與經驗，都會一點一滴累積在書貞心裡」。李書貞當時通過試鏡後，為了劇中的9句台詞練習了很久才進棚拍攝，沒想到最後在正式剪輯階段被整段刪除。不少觀眾看到後紛紛留言鼓勵：「這會成為童星成長過程中的好經驗」、「雖然可惜，但一定有原因，希望能成為未來更好的養分」、「希望下一部作品一定能看到她的臉」、「經歷各種事情後，會成長成更棒的演員」。《我的王室死對頭》故事描述被朝鮮時代惡女靈魂附身、性格變得超狠毒的無名演員申瑞霜（林智妍 飾），與被稱作「資本主義怪物」的財閥車世界（許楠儁 飾）之間，展開如戰爭般的浪漫故事。該劇從開播起話題不斷，第8集更創下10.4%全國收視率（尼爾森韓國），成為當週迷你劇與同時段節目的壓倒性收視冠軍。