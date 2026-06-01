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MLB舊金山巨人隊「韓國鈴木一朗」李政厚今（1）日作客科羅拉多洛磯隊比賽中，以先發第五棒、右外野手身分上場，全場6打數狂敲5安、進帳2分打點，率隊19：5贏球，自傷癒復出以來，李政厚3場比賽打擊率高達7成33，讓開季至今對自家人表現不滿意的韓國媒體，也大動作發文慶祝，在文中稱呼李政厚天賦異稟，「這就是真正的政厚！」李政厚5月18日對陣響尾蛇時，曾因傷提前退場，並進入10天傷兵名單，當時他招致不少批評，但在29日對落磯系列賽回歸後，他3戰合計15打數狂敲11支安打，單週打擊率高達7成33，不僅將打擊率拉抬3成04，整體攻擊指數（OPS）也優化至.774，達到聯盟平均以上成績。看到自家球星逐漸找回昔日身手，韓國媒體《OSEN》也隨即以頭條大動作發文：「單場5安？這就是真正的政厚！天賦滿點！」、「巨人總教練盛讚！傷癒復出3場：4安、2安、5安」韓媒指出，這次的傷兵名單非但沒有打亂他的節奏，反而讓他找回狀態，在進入6月之前，終於找回昔日打擊手感。巨人教頭維泰羅（Tony Vitello）賽後也對這位27歲的亞洲強打給予極高評價：「這就是李政厚真正的實力。在我們球隊中，他可能是把球打得最紮實、卻最常正面直擊對方野手而被接殺的打者。這證明他的擊球品質有多高，他真的是一位擁有頂尖打擊天賦的優秀球員。」經歷了一陣子的適應期與傷退低谷，李政厚成功在6月來臨前迎來大爆發。接下來這位日媒口中的「韓國鈴木一朗」能否持續提升表現，最終打出生涯年？不只是韓媒，相信全世界都在看。