我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電說明，我國去年住宅每戶平均月用電量在非夏月期間是308度，到了夏月（6至9月）因為氣溫上升，致月用電量增加至418度，相較於非夏月期間用電量高出近4成。（圖／台電提供）

夏月電價墊高費用？元凶是使用冷氣

一年一度的夏月電價今（1）日起實施，台電表示該制度從1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年。全國仍有3成、401萬用戶不受夏月電價影響，超過7成用戶平均每度用電仍不到3元，而民眾之所以電費上升有感，很大原因還是開冷氣，導致用電量比非夏月多4成。至於最高級距每度8.86元部分，台電也澄清，僅用電超過1000度部分適用，然而全國有超過97%用戶平均用電不滿1000度，不會適用到此級距。台電強調，住宅夏月電價每年夏季固定實施4個月，為平均電價的一部分，並非調漲電價，全年平均電價亦未改變。為反映夏月與非夏月間供電成本之差異，台電依據電價費率審議會核定的平均電價，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，引導用戶提升用電效率及促進節電。台電說明，我國去年住宅每戶平均月用電量在非夏月期間是308度，到了夏月（6至9月）因為氣溫上升，致月用電量增加至418度，相較於非夏月期間用電量高出近4成，也使每月電費平均增加約446元，其中326元（73%）來自於用電量增加，受夏月電價而增加的部分僅120元（27%）。台電進一步說明，住宅夏月電價僅影響每月用電120度以上的用戶，全國近3成共401萬戶每月平均用電在120度以下，若維持平時用電情況則完全不受夏月電價影響；另有4成共520萬戶用電121至330度，夏月每日最多僅增加約2元電費，超過7成用戶平均每度電價仍不超過3元。而針對本次實施夏月電價費率是史上最貴，台電解釋，民生用電多採累進計費方式，即每一級距有其固定的用電收費，只有超出該級距的用電量才會按照更高的級距收費；整體住宅用戶中，有超過97%的用戶平均用電度數低於1000度，不會適用到8.86元的費率。