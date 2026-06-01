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▲坎達兒珍娜（如圖）被認為是卡戴珊家姊妹中，長相最出眾的一位，目前男友是澳洲長腿男神雅各艾洛迪。（圖／美聯社／達志影像）

▲小賈斯汀（如圖）被稱為坎達兒珍娜與雅各艾洛迪牽線的媒人。（圖／美聯社／達志影像）

▲澳洲出身的雅各艾洛迪，成功打進好萊塢，近期的緋聞發展和事業一樣受矚目。（圖／美聯社／達志影像）

從真人秀闖出名號的話題女王金卡戴珊和她的一群姊妹，平日生活養尊處優，已經夠讓人羨慕，最近她同母異父的妹妹坎達兒珍娜，宣告與《咆哮山莊》、《科學怪人》當紅男神雅各艾洛迪交往，更令無數女性影迷恨得牙癢癢。歐美報導稱坎達兒與雅各是小賈斯汀與妻子海莉從中扮演月老，他們才能迸出愛的火花。坎達兒本來想低調談情，無奈她和雅各都是話題人物，完全無法隱瞞。出身自卡戴珊家族、坎達兒珍娜很小就在電視上亮相，打開知名度。而雅各艾洛迪從澳洲到好萊塢發展，也很快就因影集《高校十八禁》、《咆哮山莊》等，受到重用成為當紅男神。兩人都參加了今年的科切拉音樂節，在小賈斯汀演出後派對上，兩人被發現對彼此有不錯的印象，於是小賈斯汀和海莉撮合他們再安排了一次聚會，讓他們能夠把心意表達出來。外界對於坎達兒珍娜會馬上有「靠家世背景」的偏見，其實她能夠成為超人氣模特兒，自己也算是很努力，受到時尚界的喜愛。雅各也不像他在銀幕上常扮演的公子哥兒一樣高傲，反而算是蠻平易近人，得到坎達兒友人的認可，兩人的交往頗得到朋友們的祝福，只是坎達兒想要低調的願望，並沒辦法實現，因為她與雅各都是狗仔追逐的目標。特別近來他們和坎達兒的妹妹凱莉、凱莉的男友「甜茶」提摩西夏勒梅不時一起出去4人約會，就更難掩人耳目。過去坎達兒談戀愛曾經由於太高調、導致壓力過大而難以維持，這回她希望保持輕鬆的態度與雅各交往，外界都在等著看他們最後會走向何種結果。