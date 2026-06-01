我是廣告 請繼續往下閱讀

工業電腦大廠研華今（1）日宣布深化與輝達合作，正式推出AI原生工廠架構（AI-Native Factory Architecture）迎向代理AI與實體AI時代的來臨。AI原生工廠架構結合NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Factory Operations Blueprint、NVIDIA RTX PRO、NVIDIA Jetson Thor，以及研華WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），協助業者將AI深度導入即時工廠營運流程，以因應生產彈性、人力優化與能源效率等關鍵營運需求。研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華與輝達此次進一步合作，象徵AI驅動智慧工廠發展的重要里程碑。透過整合NVIDIA AI Factory Brain，以及研華基於NVIDIA NemoClaw與全棧式邊緣AI運算平台所打造的邊緣AI與WEDA生態系，「我們正以Agent-driven AI、Software-defined Orchestration與Autonomous Operations，實現全廠級智慧化，並為新世代實體AI製造建立可複製、可驗證的最佳實踐藍圖。」研華此次推出的AI Factory Brain，為一套以工廠管理為核心的多元代理人系統，並基於NVIDIA Factory Operations Blueprint（FOX）打造，可作為工廠營運的中央智慧決策中樞，主動監測異常事件、分析潛在根因，並協調各類AI Agent（AI代理）與現場人員快速完成問題處理。透過即時整合企業 SAP、MES、WMS 等系統資料與邊緣感測數據，Factory Manager Agent可統籌工廠內各領域AI Agent協同運作，並結合NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Metropolis與NVIDIA Isaac Sim，可達成自動化工作流程、優化能源使用效率，進一步提升設備綜合效率（OEE）、產品良率及平均修復時間（MTTR）等關鍵營運指標。而研華 AIR-427A 平台與AFE-A702平台，可為堆高機、人形機器人、AMR與 MMR提供高效能AI運算能力，支援自主導航、機器人操作、智慧搬運與動態產線協調等應用。透過AI Agent理解工作流程情境，系統可即時調整生產優先順序，並協助現場操作人員進行決策與作業優化。透過NVIDIA NemoClaw（包括NVIDIA OpenShell安全執行環境與Policy Frameworks），該架構可提供企業級資安防護、權限管理與營運治理能力。此外，搭載NVIDIA IGX Thor 的MIC-735-IT與AIR-427A平台，也支援符合Functional Safety（FuSa）需求的AI運算架構，可應用於人形機器人與自主工業系統，協助提升營運穩定性與作業安全。研華指出，目前公司已於自身製造場域中，完成兩項基於NVIDIA NemoClaw的 AI Agent驗證專案。其中，iEnergy Agent可透過交叉比對生產排程、即時Vision AI畫面與SCADA系統數據，自主控制HVAC與照明設備，全面部署後預計可降低整體工廠約10%能源消耗。另一項Production Line Efficiency Agent，則透過Vision AI即時蒐集產線數據，分析生產效率、偵測異常與瓶頸，並自動生成改善建議與班次報告。自導入約六個月以來，已成功提升產線生產效率達12%。展望未來，研華表示，將持續深化與輝達的長期合作，擴展邊緣AI與加速運算產品布局，協助企業加速導入智慧製造、AOI檢測、工業機器人、智慧倉儲、自主物流與數位孿生等AI應用場域，加速全球製造產業邁向更高效、智慧且永續的新世代工廠模式。