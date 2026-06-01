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國民黨主席鄭麗文今（1）日啟程展開訪美行程，其中最受矚目的安排之一，將是6月4日前往哈佛大學，與提出「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」理論的美國知名學者葛來儀姆．艾利森（Graham Allison）進行公開對談。由於先前中國國家主席習近平在川習會時提到該理論，也讓此次對談也格外受到國際關注。鄭麗文受訪時指出，艾利森所提出的「修昔底德陷阱」理論，近年來已成為全球分析美中關係的重要參考架構。她認為，這項理論並非宿命論，更不是希望成為「自我實現的預言」，而是透過歷史經驗提醒世人，當新興強權與既有強權競爭時，爆發衝突的風險極高，因此更應該透過智慧與制度設計來管理風險，避免衝突發生。鄭麗文進一步透露，艾利森對於她的政治主張、兩岸政策立場，以及未來國民黨與台灣能夠扮演什麼角色相當關心，希望透過這次面對面交流，了解她對兩岸關係、美國角色及區域安全的具體看法。鄭麗文也提到，今年4月她與習近平的「鄭習會」引發國際社會高度關注，尤其是來自美國學界與智庫圈的討論相當熱烈。許多重量級學者希望進一步了解她對兩岸關係未來發展、美中互動以及台灣定位的觀點，因此此次哈佛之行，也將成為向美國學界闡述國民黨兩岸路線的重要機會。