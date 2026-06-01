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民眾黨爆發退黨潮，黨主席黃國昌日前發表聲明向支持者致歉，說自己身為黨主席「難辭其咎」，會持續檢討、改正，不再讓支持者擔憂。前主席柯文哲也多次表態力挺，說換自己來做也不會做得更好，政黨本來就是有進有出，入黨的還是比退黨的多。柯文哲說堅守原則、堅持制度，但退黨者卻都批評民眾黨沒有制度，甚至還有「由白轉綠」的前主委批評民眾黨是「邪教」。而即便入黨的比退黨的多，但入黨的一般黨員，退黨的卻是選將和幹部，兩者本就不可同日而語。柯文哲說，其他黨初選完後退黨的，「保證比民眾黨多」，民眾黨只是被媒體誇大報導。若從歷史上來看，柯文哲的話可能不算錯，但至少今年藍、白兩黨初選的爭議明顯沒有民眾黨來得多，更沒聽說有誰憤而退黨的，至少談不上「潮」這個字。這一波所有的退黨者幾乎都將砲口指向以黃國昌為首的黨中央，假裝這一切都跟柯文哲沒關係，只是黃國昌的問題。但在他們砲打黃國昌的同時，其實也是看準了柯文哲的能量和號召力大不如前，「打著白旗反白旗」、挑動黨內的矛盾，只是希望能騙一些小草的票而已。小黨與大黨不同，要在兩大黨的夾縫中求生存，小黨原本就需要更加靈活的策略和身段，本來就不可能有那麼完善的制度，不管以往的新黨、親民黨、台聯、時力都是如此。若是「使命性格」強烈一些的政黨，提名往往是為了宣揚理念，參選的當下就註定是要當砲灰的。不管是藍、綠兩黨或是其他小黨，跟黨鬧翻轉頭就走，多會被支持者唾棄，在無任何生存空間，而且越是小黨，這種情緒越嚴重、越激烈。但如今脫離民眾黨的人，卻似乎完全沒有這樣的顧慮。這不僅僅是黨中央的威信、威懾不足，更有幾分末日的景象。台灣的選制本來就對小黨極為不利，小黨生存非常的困難。民眾黨和以前的親民黨都是「一人政黨」—為一個人選總統而生的政黨。當領導人不再有機會選總統時，政黨就幾乎沒有繼續存在的理由，支持者的熱情也會大減，然後持續的萎縮。民眾黨的問題是，雖然每個人都把「理念」掛在嘴邊，但卻沒有人真的講得清民眾黨的理念是什麼。宋楚瑜好歹政治光譜、兩岸主張還算清楚，和國民黨系出同源，而柯文哲卻連這點都讓人霧裡看花，說是自己不藍不綠，卻又讓人覺得可藍可綠。當柯文哲蔚為風潮時，所有的東西都是對的，都能感動支持者，吸引各方人馬願意跟隨；但當風潮過去了，沒有核心思想的後遺症就逐漸暴露，缺少可以凝聚的要素、共同努力的目標。對當下的民眾黨而言，最重要的僅剩下「活著」。民眾黨要活，那些退黨者也要活，退黨自然是「科學、理性、務實」的選擇。況且民眾黨的訴求本就無以名之，每個人都可以手搖白旗，聲稱自己才是堅持民眾黨的精神和主張。民眾黨的退黨潮或許是參選者為了利益的選擇，但根本的原因還是柯文哲已經「不潮了」，民眾黨也已經開始退潮。所有「弄潮兒」自然必須要趕這一最後一波的潮水，誰也沒心思跟柯文哲天長地久，也不相信還會有下一次的機會和潮水。柯文哲說的沒錯，換成他做黨主席也不會更好，因為問題的根源本就是不黃國昌，而是柯文哲。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com