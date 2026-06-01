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▲「228洋將條款（及賽格威條款）」其歷史背景可追溯至2018年，當時因賽格威（Zack Segovia）等洋將引發的違規接觸風波，聯盟遂訂定規章。（圖／中職提供）

中華職棒領隊會議今（1）日正式廢除「228洋將條款」，這項自2018年臨時增設的條款，原本目的是保留原球隊對洋將的「優先議約權」，但由於時間點緣故太接近開季，隨著中職各隊近年投入更多資源，這項條款早被視為名存實亡，未來中職各隊不再具有洋將優先議約權，最快簽約時間則訂在開訓期間的1月15日。「228洋將條款」是指中職規章第17章第96條中，關於外籍球員轉隊的規定。2018年，中職該季有多位洋投轉隊，其中前一年為Lamigo桃猿貢獻16勝5敗、防禦率4.20的王牌洋投賽格威，傳出被富邦悍將提前議約（最終轉投兄弟），讓Lamigo桃猿相當不滿，於該年10月24日召開理事會議，在時任中職會長的吳志揚帶動下，孕育出「228洋將條款」。「228洋將條款」後續被稱作是「原球隊優先議約權」的保護傘。條文規定中寫明，只要某洋將在前一年度球季結束時，依然是該球隊的註冊球員，原球團在次年度的2月28日之前，擁有對該球員的優先議約權，意即2月28日之前，其他中職球隊不得與該洋將進行接觸或簽約。如果想轉投中職其他球隊，必須等到3月1日之後恢復自由身才行。在當時時光背景下，設立目的明顯是為了保護母隊，避免各球團在休賽季砸大錢、「惡性挖角」方式破壞戰力平衡。但這項條款，隨著近年各隊球探部門發展、以及各隊加大力度投資球隊，變成一項補強上的限制，且2月28日實在太接近開季，因此近年早有聲音要提出廢止該條款，直到今年台鋼雄鷹總教練洪一中不小心在開訓時，說出有接觸仍受條款保護的前富邦悍將洋投布坎南，再度讓此話題搬上檯面。在現今時空背景下，近年經常發生洋將在3月1日恢復自由身後，幾天內就宣布加盟他隊，這幾乎代表球團和經紀人早就私下洽談合約，但由於並未公開於檯面上，聯盟也缺乏調查權。此外，中職各隊春訓在1月中下旬展開，如果該位洋將沒跟原球隊談妥合約，還要等到3月1日後才能找到新東家，嚴重耽誤到該洋將身價，也幾乎錯過完整春訓，若是該洋將因此轉投其他聯盟，對中職反而成為損失。中職在今日領隊會議上，已經全票通過廢除「228洋將條款」一事，原球隊的優先議約權期限大幅提前至每年的1月15日。且會長蔡其昌強調，各隊都接受不必再訂定優先議約權，只是因為時間點緣故，才改訂為1月15日。至於廢除「228洋將條款」對未來有何影響？肉眼可見的是，未來會有更多強力洋投願意跟中職球團談約，中職各隊也更有機會留下、或是砸銀彈簽下這些球員，迎接洋將軍備競賽，提升整體聯盟競爭力。再來是與球隊磨合順利、成績出色的洋投，球團在球季中、末更有動機會提前用複數年約綁定。