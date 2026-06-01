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▲泡泡秀吸引眾多親子駐足，繽紛泡泡隨風起舞，為活動增添童趣與互動亮點（圖／星耀投控提供）

▲星耀於西螺大橋草坪廣場舉辦藝文列車活動，搭配多元親子互動體驗，親子共同參與臉部彩繪體驗，繽紛圖樣為活動增添童趣（圖／星耀投控提供）

▲紙風車劇團於西螺大橋草坪廣場帶來《巫頂環遊世界》精彩演出，吸引2000人熱情參與，現場座無虛席（圖／星耀投控提供）

▲紙風車劇團於西螺大橋草坪廣場演出《巫頂環遊世界》，現場湧入大批觀眾，氣氛熱絡（圖／星耀投控提供）

為讓優質藝文資源深入地方、陪伴孩子快樂成長，星耀投控於5月31日下午在雲林西螺「西螺大橋草坪廣場」舉辦「藝文列車暨親子嘉年華」，邀請紙風車劇團帶來深受親子喜愛的經典劇碼《巫頂環遊世界》，現場吸引約2,000名親子家庭熱情參與，座無虛席，為初夏夜晚帶來一場充滿歡笑與感動的藝文盛宴。活動由星耀投控主辦，期盼透過「藝文列車」深入鄉鎮，縮短城鄉藝文資源落差，讓孩子在家鄉就能接觸優質藝文展演，同時為家庭創造共享陪伴的溫馨時光，深化在地文化氛圍。活動亦邀請公司同仁攜家帶眷參與，並由同仁擔任志工協助現場服務，展現企業凝聚力與對在地藝文推廣的支持，讓企業參與不僅止於投入資源，更落實於實際行動。本次演出的紙風車劇團致力於兒童劇推廣與藝文扎根，深受全台家庭喜愛。《巫頂環遊世界》以活潑生動的角色與豐富劇情，引領孩子透過劇場展開世界探索，傳遞勇氣、想像力與多元文化精神。現場大小朋友隨著劇情互動，笑聲與掌聲不斷，氣氛熱絡溫馨。除了劇場演出外，現場亦規劃多元親子互動體驗，包括泡泡秀、雜耍特技、氣球互動及人體彩繪等，讓孩子盡情玩樂、家長共享親子時光；另由全家便利商店餐車進駐提供餐飲服務，讓民眾在欣賞演出的同時，也能享受便利與舒適的活動體驗。活動當日包括雲林縣政府張麗善縣長、陳璧君副縣長、立法委員張嘉郡、雲林縣議員李明哲及西螺鎮代表會廖秀娟副主席等到場共襄盛舉，展現對藝文向下扎根及兒童成長發展的高度重視。各界亦肯定星耀投入地方藝文與公益的用心，讓更多家庭有機會近距離接觸優質表演藝術。星耀公司表示，企業在追推動永續發展的同時，亦持續關注地方文化與下一代教育，希望透過「星耀藝文列車」將歡笑與感動帶進更多鄉鎮，陪伴孩子成長、深化社區連結，讓藝文自然融入日常生活，成為地方持續發展的重要養分。