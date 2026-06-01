馬來西亞今（1日）起實施社群禁令新制，全面禁止未滿16歲的兒童及青少年擁有社群媒體帳號，加入澳洲、巴西等多國行列，將影響全國數百萬名兒少。
未滿16歲禁用大型社群媒體 不合作最重罰7800萬
美聯社報導，馬來西亞的社群新制規定，在當地擁有至少800萬名用戶的大型社群媒體平台，包括Facebook、Instagram、TikTok和YouTube等，必須強制建置嚴格的年齡驗證系統，並全面封鎖未滿16歲的兒少用戶建立新帳號。
馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）週一表示，針對現有用戶的年齡驗證審查，將在未來6個月內逐步推行完畢。
官方聲明指出，被識別出未滿16歲的既有帳號用戶，將獲得為期一個月的緩衝時間，供其下載或轉移包含照片、影片在內的個人資料。緩衝期滿後，平台便會依法對帳號實施限制、停權或其他處置措施。
新法規定，未能配合遵守此規範的科技企業，恐面臨最高1000萬令吉（約新台幣7894萬元）的巨額罰鍰。若兒童、青少年私下透過各種手段規避法令限制，家長並不會受到連帶懲罰。
大馬政府強調保護兒少 科技巨頭尚未說明
馬來西亞政府強調，這項鐵腕政策旨在保護兒少免受有害內容與網路霸凌的摧殘，並防止其沉迷於旨在助長過度滑手機的平台演算法。
馬國監管機構特別澄清，這些規則並非為了阻止兒童接觸數位科技，而是為了強化網路環境中的兒少保護，並在應對日益複雜的數位風險時，為家長提供更安心的後盾。新規要求各大平台必須實質提升用戶安全、抑制過度使用，並對未成年帳號及有害內容採取主動打擊。
不過，各科技巨頭目前尚未詳細說明將如何配合馬來西亞的最新實名審查要求。Meta東南亞公共政策總監郭克拉拉（Clara Koh，音譯）4月曾提出警告，馬來西亞這種對16歲以下群體實施的一刀切全盤禁令可能會適得其反，反而會將青少年從受到保護、具風控的App，驅逐至缺乏法律監管的黑市與網路陰暗角落。她強調，Meta先前已針對18歲以下用戶推出了「青少年帳號」（teen accounts），能自發限制不當接觸與螢幕使用時間。
目前，包含澳洲、巴西和印尼在內的多個國家，日前也已陸續推出或宣布了限制兒童存取社群媒體的年齡壁壘；而英國、法國、西班牙、丹麥、泰國和南韓等國，目前也正在積極研議或制定類似的兒少網安管制方針。
家長正反意見交鋒 憂禁令激發反叛情緒
吉隆坡家長加納桑（Saravanan Ganasan）與妻子育有12歲、15歲的孩子，他們贊成這項社群禁令，「我們最害怕的就是不當暴露。錯誤的網路暴露會對孩子的心智造成無法挽回的毀滅性破壞。」他們家中已經嚴禁孩子在無監督的情況下刷TikTok和Instagram，手機與平板一律不得帶入臥室。
但另一名家長丘肖恩（Shaun Hew，音譯）則認為新禁令管得太寬，他認為只要有成人的適當監督，社群媒體其實可以作為孩子進行生產性學習的管道。例如他11歲的兒子利用這些平台學習烹飪，14歲的女兒則透過YouTube進行備考複習。他也擔心突如其來的強制斷網可能會激起青少年的反叛心理，進而尋找更危險的地下管道。
部分批評人士也質疑，馬來西亞此舉要求用戶提供政府官方身分證件來進行年齡驗證，可能會大幅增加個人隱私數據外洩的風險，並變相擴大國家對民眾的數位監控。
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美聯社報導，馬來西亞的社群新制規定，在當地擁有至少800萬名用戶的大型社群媒體平台，包括Facebook、Instagram、TikTok和YouTube等，必須強制建置嚴格的年齡驗證系統，並全面封鎖未滿16歲的兒少用戶建立新帳號。
馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）週一表示，針對現有用戶的年齡驗證審查，將在未來6個月內逐步推行完畢。
官方聲明指出，被識別出未滿16歲的既有帳號用戶，將獲得為期一個月的緩衝時間，供其下載或轉移包含照片、影片在內的個人資料。緩衝期滿後，平台便會依法對帳號實施限制、停權或其他處置措施。
新法規定，未能配合遵守此規範的科技企業，恐面臨最高1000萬令吉（約新台幣7894萬元）的巨額罰鍰。若兒童、青少年私下透過各種手段規避法令限制，家長並不會受到連帶懲罰。
大馬政府強調保護兒少 科技巨頭尚未說明
馬來西亞政府強調，這項鐵腕政策旨在保護兒少免受有害內容與網路霸凌的摧殘，並防止其沉迷於旨在助長過度滑手機的平台演算法。
馬國監管機構特別澄清，這些規則並非為了阻止兒童接觸數位科技，而是為了強化網路環境中的兒少保護，並在應對日益複雜的數位風險時，為家長提供更安心的後盾。新規要求各大平台必須實質提升用戶安全、抑制過度使用，並對未成年帳號及有害內容採取主動打擊。
不過，各科技巨頭目前尚未詳細說明將如何配合馬來西亞的最新實名審查要求。Meta東南亞公共政策總監郭克拉拉（Clara Koh，音譯）4月曾提出警告，馬來西亞這種對16歲以下群體實施的一刀切全盤禁令可能會適得其反，反而會將青少年從受到保護、具風控的App，驅逐至缺乏法律監管的黑市與網路陰暗角落。她強調，Meta先前已針對18歲以下用戶推出了「青少年帳號」（teen accounts），能自發限制不當接觸與螢幕使用時間。
目前，包含澳洲、巴西和印尼在內的多個國家，日前也已陸續推出或宣布了限制兒童存取社群媒體的年齡壁壘；而英國、法國、西班牙、丹麥、泰國和南韓等國，目前也正在積極研議或制定類似的兒少網安管制方針。
家長正反意見交鋒 憂禁令激發反叛情緒
吉隆坡家長加納桑（Saravanan Ganasan）與妻子育有12歲、15歲的孩子，他們贊成這項社群禁令，「我們最害怕的就是不當暴露。錯誤的網路暴露會對孩子的心智造成無法挽回的毀滅性破壞。」他們家中已經嚴禁孩子在無監督的情況下刷TikTok和Instagram，手機與平板一律不得帶入臥室。
但另一名家長丘肖恩（Shaun Hew，音譯）則認為新禁令管得太寬，他認為只要有成人的適當監督，社群媒體其實可以作為孩子進行生產性學習的管道。例如他11歲的兒子利用這些平台學習烹飪，14歲的女兒則透過YouTube進行備考複習。他也擔心突如其來的強制斷網可能會激起青少年的反叛心理，進而尋找更危險的地下管道。
部分批評人士也質疑，馬來西亞此舉要求用戶提供政府官方身分證件來進行年齡驗證，可能會大幅增加個人隱私數據外洩的風險，並變相擴大國家對民眾的數位監控。