我是廣告 請繼續往下閱讀

地雷一：除濕機擺牆邊

▲除濕機千萬不要擺在牆邊，要放在室內中間位置，搭配風扇讓效率更好。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

地雷二：濕度設太低

地雷三：除濕機開一整晚

地雷四：沒關門窗開除濕

▲開除濕機的時候要把門窗關閉，才不會讓除濕機做白工。（示意圖／記者徐銘穗攝）

地雷五：水箱滿了不倒掉

地雷六：以為除濕機可除體內濕氣

▲使用除濕機想要省電，台電提供3招，包括清潔濾網、關閉門窗、擺對位置。（圖／台電提供）

周四（6月4日）開始到周日（6月7日）受到西南風增強影響，水氣增加，下周梅雨鋒面逐漸建立，全台各地將迎接超濕天氣。想要讓家裡不發霉、感受更舒適，「除濕機」很重要！不過除濕機擺對位置很重要，醫師江坤俊和中醫師廖婉絨表示，除濕機最好放在室內中間，如果放在牆邊會讓除濕效率差，他們也提供除濕機使用的6大地雷。除濕機是潮濕天氣的救星，不過除濕機如果擺錯地方，不僅超耗電，還完全沒效果，醫師江坤俊日前在節目上指出，除濕機要放在每個空間正中間，最好不要靠牆擺放，因為中間空氣對流較好，若只放在牆角，只會除該區域的濕氣。除了放在中間位置外，也能搭配風扇加速空氣循環，讓除濕效果更好。除濕機的濕度如果設定低於30%，會讓人感到太乾燥、不舒服，建議把濕度設定在60到65％，江坤俊指出，只要除濕機設定在正確濕度，就算人跟除濕機在同一個空間，也可以保持除濕機開啟。現在的除濕機大部分都有濕度設定功能，但如果家中的除濕機比較老舊，沒辦法設定濕度，最好不要長時間開啟，如果濕度太低，會讓皮膚乾裂。開除濕機的時候要把門窗關閉，不然室外濕氣會一直進來，導致除濕機一直運轉，還是達不到除濕效果。除濕機水箱滿了就會停止運轉，沒辦法繼續除濕，如果沒有倒水，水箱內的水也可能讓水蒸發到空氣中。中醫師廖婉絨表示，除濕機只能環境除濕，讓人體感受更舒適，體內的濕氣是沒辦法靠除濕機解決的，她指出，想去除體內濕氣，要從飲食和生活習慣做起。