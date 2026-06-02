今年第6號颱風薔蜜（JANGMI），正以每小時30公里速度，持續朝東北方向進行，根據中央氣象署資訊，薔蜜目前中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。薔蜜颱風為日本鹿兒島縣奄美群島帶來強風，預計2日晚間，九州南部、奄美地區將形成一條「線狀雨帶」，災害風險可能迅速增加。
根據《NHK》引述日本氣象廳消息，截至當地時間2日上午9點，薔蜜颱風正以每小時25公里的速度，朝東北偏北方向移動，目前位於鹿兒島縣奄美市西北110公里的海面上，中心氣壓為975百帕，最大風速為每秒30公尺，最大瞬時風速為每秒40公尺。
要注意的是，2日晚間，九州南部和奄美地區可能會形成線狀雨帶，日本氣象廳提醒民，需高度警覺強風、巨浪、山崩以及低窪地區的洪水氾濫災害。
薔蜜颱風預計3日逼近日本西部和東部地區，屆時應仍維持強勁的風力，由於鋒面及颱風本身帶來的雨雲，日本西部和東部太平洋沿岸地區，不排除將出現強降雨，部分地區甚至有暴雨可能。
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要注意的是，2日晚間，九州南部和奄美地區可能會形成線狀雨帶，日本氣象廳提醒民，需高度警覺強風、巨浪、山崩以及低窪地區的洪水氾濫災害。
薔蜜颱風預計3日逼近日本西部和東部地區，屆時應仍維持強勁的風力，由於鋒面及颱風本身帶來的雨雲，日本西部和東部太平洋沿岸地區，不排除將出現強降雨，部分地區甚至有暴雨可能。