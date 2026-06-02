今年第6號颱風薔蜜（JANGMI），正以每小時30公里速度，持續朝東北方向進行，根據中央氣象署資訊，薔蜜目前中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。薔蜜颱風為日本鹿兒島縣奄美群島帶來強風，預計2日晚間，九州南部、奄美地區將形成一條「線狀雨帶」，災害風險可能迅速增加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《NHK》引述日本氣象廳消息，截至當地時間2日上午9點，薔蜜颱風正以每小時25公里的速度，朝東北偏北方向移動，目前位於鹿兒島縣奄美市西北110公里的海面上，中心氣壓為975百帕，最大風速為每秒30公尺，最大瞬時風速為每秒40公尺。

要注意的是，2日晚間，九州南部和奄美地區可能會形成線狀雨帶，日本氣象廳提醒民，需高度警覺強風、巨浪、山崩以及低窪地區的洪水氾濫災害。

薔蜜颱風預計3日逼近日本西部和東部地區，屆時應仍維持強勁的風力，由於鋒面及颱風本身帶來的雨雲，日本西部和東部太平洋沿岸地區，不排除將出現強降雨，部分地區甚至有暴雨可能。

相關新聞

薔蜜颱風逼近！沖繩進入最高戒備　國際通空蕩蕩、雨傘被吹到開花

薔蜜颱風將襲沖繩那霸！逾400航班取消　日氣象廳警告路徑危險

薔蜜颱風逼近　明天要飛注意了！虎航、華航取消沖繩航班一次看

薔蜜颱風影響　星宇航空5/31-6/2往返沖繩「航班異動」看這裡

蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。