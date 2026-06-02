薔蜜颱風逐漸遠離後，全台高溫仍維持31至36度，但穩定天氣恐怕撐不了太久。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，周四起環境風場轉為南風，水氣快速增加，周五至15日更將面臨低壓帶與滯留鋒面接力影響，西南季風同步增強，暖濕空氣大量湧入台灣附近。屆時各地降雨機率明顯上升，不僅午後雷雨範圍擴大，部分地區還可能出現持續性降雨及劇烈天氣，尤其中南部、東南部與山區影響最為顯著，民眾安排戶外活動需提高警覺。
梅雨鋒面終於要來了！低壓帶接力報到 全台週五雨區擴大
林得恩指出，根據今晨最新AIFS-ENS系集模式模擬結果顯示，周四起環境風場將逐步轉為南風，水氣明顯增加，不僅南部地區開始出現局部短暫陣雨或雷雨，午後山區對流發展也將更加旺盛，降雨範圍與強度同步提升。
周五至15日期間，台灣將先後受到低壓帶及滯留鋒面接力影響，整體天氣條件變得更加不穩定。隨著環境水氣持續增加，全台降雨機率也將跟著提高，低壓帶內甚至有熱帶擾動系統發展的可能，進一步帶動西南季風增強，將大量暖濕空氣輸送至台灣附近。
林得恩分析，未來滯留鋒面通過期間，還可能伴隨組織化的中小尺度對流系統移入，成為持續性強降雨的重要原因。屆時降雨時段將不再侷限於午後，全台都有下雨機會，其中以中南部、東南部及山區最為明顯，局部地區須提防較大雨勢發生，有安排戶外活動的民眾應隨時留意最新天氣資訊。
周三午後雷雨增多！氣象署：周五起全台降雨機率上升
至於近期天氣變化，中央氣象署表示，隨著薔蜜颱風逐漸遠離，今天清晨大台北及基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，白天起各地大多恢復多雲到晴天氣，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，基隆及東半部高溫約31至33度，西半部則可達32至36度。
氣象署指出，周三環境水氣略為增加，除了山區之外，大台北及宜蘭地區午後也要留意局部短暫雷陣雨。到了周四，西南風開始帶來更多水氣，南台灣全天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區維持多雲到晴，但中部以北、宜蘭及各地山區午後雷雨機率提高，北部山區更要注意局部較大雨勢。
周五起受到南方低壓帶影響，西南風挾帶旺盛暖濕空氣北上，台中以南及台東地區全天都有降雨機會，並伴隨局部大雨或雷雨發生；中部以北及宜花地區降雨機率也將增加，以局部短暫陣雨為主。至於周末兩天，天氣依舊偏不穩定，後續實際降雨範圍及強度仍有待持續觀察。
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林得恩指出，根據今晨最新AIFS-ENS系集模式模擬結果顯示，周四起環境風場將逐步轉為南風，水氣明顯增加，不僅南部地區開始出現局部短暫陣雨或雷雨，午後山區對流發展也將更加旺盛，降雨範圍與強度同步提升。
周五至15日期間，台灣將先後受到低壓帶及滯留鋒面接力影響，整體天氣條件變得更加不穩定。隨著環境水氣持續增加，全台降雨機率也將跟著提高，低壓帶內甚至有熱帶擾動系統發展的可能，進一步帶動西南季風增強，將大量暖濕空氣輸送至台灣附近。
周三午後雷雨增多！氣象署：周五起全台降雨機率上升
至於近期天氣變化，中央氣象署表示，隨著薔蜜颱風逐漸遠離，今天清晨大台北及基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，白天起各地大多恢復多雲到晴天氣，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，基隆及東半部高溫約31至33度，西半部則可達32至36度。
周五起受到南方低壓帶影響，西南風挾帶旺盛暖濕空氣北上，台中以南及台東地區全天都有降雨機會，並伴隨局部大雨或雷雨發生；中部以北及宜花地區降雨機率也將增加，以局部短暫陣雨為主。至於周末兩天，天氣依舊偏不穩定，後續實際降雨範圍及強度仍有待持續觀察。