我是廣告 請繼續往下閱讀

▲依依（左）分享生產過程，納豆（右）看到女兒出生後，還感動落淚。（圖／翻攝自依依IG@sherry11ee）

藝人納豆（林郁智）與老婆依依（陳依依）相戀6年，小倆口在2024年結婚，並於上個月26日迎來女兒「檸檬汁」。而昨日依依在YouTube頻道《YYC陳依依》，公開生產的36小時驚險過程，只見依依打催生針時，一旁怕針的納豆直接不敢看，還被嚇出表情包，最後看到女兒出生後，他也忍不住感動落淚，還在事後轉發影片心疼喊：「老婆辛苦了。」依依在昨日發影片公開生產過程，夫妻倆一起到醫院待產，納豆在旁邊狂喊緊張，讓依依傻眼直呼：「又不是你要生。」而在打催生針時，怕針的納豆雖然抓著老婆的手，但卻怕到轉頭不敢看，還直接嚇出表情包，整個臉都皺在一起一直問：「好了沒呀？」被說：「不知道的人還以為是你在打。」讓依依非常哭笑不得。而生產當天，依依選擇自然產，納豆一臉嚴肅的站在一旁全程陪伴，看起來既擔心又心疼，女兒終於出生後，納豆還直接感動落淚，並哭著在醫護人員的鼓勵下親自剪掉臍帶。納豆也在之後轉發老婆的影片，先是歡迎女兒後，感動表示：「最重要的是⋯老婆，辛苦妳了。」夫妻倆在影片中真情流露的互動，與依依生產的真實過程，也看哭大批粉絲，「看了好想哭，依依好勇敢，恭喜納豆依依」、「恭喜，看到眼淚直流…太偉大了」、「這過程真的讓人想哭哭，媽媽真的辛苦了！」、「納豆看起來很痛苦，完全心疼老婆。」