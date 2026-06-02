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▲「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在2012年巔峰期轉投李寧並締造經典的「韋德之道」系列，隨後更簽下終身合約，是李寧在NBA歷史上最成功且具備革命意義的代言人。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）正式與中國運動品牌李寧（Li-Ning）簽下為期10年的驚天巨約，全球體育商業市場隨之投下一顆震撼彈。這份合約不僅包含了籃球產品、休閒服飾與高爾夫系列，更史無前例地允許「Curry Brand」以自有品牌名義在全球擴張、招募男女運動員，並計劃在中美兩國同步開設實體旗艦店。據悉，柯瑞最終決定轉投李寧，關鍵在於他親身試穿了隊友巴特勒（Jimmy Butler）與退役傳奇韋德（Dwyane Wade）的簽名球鞋後，對其無與倫比的舒適度與實戰性能大為讚賞。回顧李寧在NBA的獵星足跡，從最初的無人問津，到如今建立起與Nike、Adidas分庭抗禮的全球化帝國，這條長達20年的征途，正是中國體育品牌走向世界的縮影。李寧與NBA的緣分始於2005年，當時李寧成為首個與NBA官方締結市場合作夥伴關係的中國品牌。2006年，克里夫蘭騎士隊後衛瓊斯（Damon Jones）穿上李寧為其打造的第一雙NBA簽名球鞋上場，完成中國品牌在美職籃賽場的歷史首秀。然而，當時這項舉動在美國主流媒體與市場中，幾乎沒有激起任何漣漪。真正為李寧打開西方市場大門的，是同年底以5年約125萬美元重磅簽下的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。這在當時創下了中國品牌簽約西洋巨星的最高規格紀錄。歐尼爾簽約後親赴北京，在舞台上用中文高喊「你好，我是Shaquille O'Neal，我愛中國」，瞬間拉近了與亞洲球迷的距離。儘管當時歐尼爾已處於職業生涯後期，但正是大鯊魚的跨海加盟，開創了NBA頂級巨星與中國品牌合作的先河，讓西方世界首次見識到中國品牌的商業野心。隨後，李寧在2008至2010年間，也相繼網羅了戴維斯（Baron Davis）與榜眼特納（Evan Turner）等名將。如果說歐尼爾是開疆闢土的先驅，那麼「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）就是徹底顛覆李寧品牌命運的真命天子。2012年，正值「熱火三巨頭」巔峰時期的韋德，毅然決然離開喬丹品牌（Jordan Brand）轉投李寧，這項決定被美媒形容為「運動品牌史上最出乎意料的合作之一」。有趣的是，韋德與李寧本人初次見面時，李寧坦承自己英語不好，韋德隨即幽默回應：「正好，我的普通話也不行。」這段跨越語言藩籬的合作，催生了李寧旗下最核心的旗艦招牌「韋德之道（Way of Wade）」個人簽名鞋系列。2018年，李寧進一步與韋德簽下終身合約，將合作深度從單純的代言人升級為品牌共同創辦人。在韋德奠定基礎後，李寧的獵星雷達更加精準。2017年簽下明星後衛麥科勒姆（CJ McCollum），隨後陸續網羅羅素（D'Angelo Russell）、范弗利特（Fred VanVleet）等頂級後衛。2020年，強悍的頂級球星巴特勒（Jimmy Butler）同樣告別Jordan Brand空降李寧，並推出個人專屬的「JB系列」簽名鞋，成功在韋德退役後，接下現役最強代言人的火炬，持續維持李寧在美職籃高階市場的能見度。時至2026年，柯瑞的重磅加盟，將李寧的NBA代言歷史推向了前所未有的「帝國格局」。與過去單純的產品代言截然不同，柯瑞是以品牌實質合作夥伴的身分入主，透過自身無與倫比的全球影響力，將李寧從「中國頂尖」直接蛻變為「全球化運動帝國」。從2006年達蒙瓊斯（Damon Jones）的慘淡起步，到2012年韋德（Dwyane Wade）帶來的突破性革命，再到2026年柯瑞（Stephen Curry）接棒開創全新紀元，李寧用了20年時間完成一場幾乎不可能的挑戰。當柯瑞成為李寧全球化版圖的新門面，也象徵NBA球鞋市場不再只是美國品牌的獨角戲，而是一場真正的全球競爭。