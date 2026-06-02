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美伊和談仍充滿變數，美元指數小漲，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，新台幣兌美元今（2）日早盤在台股走揚之下，開盤也續升，但由於台股上攻無力，甚至盤中一度翻黑跌逾百點，新台幣升幅也有限，甚至跟著翻貶下探31.388元。在美國近期發動空襲及以色列於黎巴嫩展開軍事行動後，伊朗表示，將暫停透過第三方斡旋與美國進行談判，引發市場避險需求回升，支撐美元走強，美元指數一度來到99.22，不過，美國總統川普聲稱，美伊和談持續進行。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也從159.55拉回至159.72，韓元兌美元則從1515.4回升至1508.9，離岸人民幣兌美元盤整，目前從6.7653回升至6.761元。至於新台幣表現，由於台股今日早盤開高走高，一度來到45915.92點，上漲578.01點，新台幣兌美元以31.36元、升值1.9分開出後，但由於美元指數小漲且在99之上，但加上台股漲幅收斂，盤中甚至一度翻黑跌逾百點，目前又上漲逾百點，而新台幣則未進一步升值，也回貶至31.388元。