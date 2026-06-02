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NBA金州勇士隊巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）正式與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下10年歷史性長約，這則消息不僅在美國體育圈投下震撼彈，全球球迷與網友也展開熱烈討論。籃球在亞洲市場的崛起，從科比（Kobe）奧運造訪中國時的熱潮，到後來馬布里（Stephon Marbury）在中國打球的高人氣，這裡已是不下於美國本土的巨大NBA市場。另外，高爾夫球產品則是隱藏伏筆，可能讓這個品牌更有商業爆發力。Reddit論壇上有，網友整理目前中國品牌在NBA的勢力分佈，李寧目前坐擁韋德（Dwyane Wade）、巴特勒（Jimmy Butler）與柯瑞；安踏（Anta）則簽下厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson）；361° 則以約基奇（Nikola Jokić）為核心。有網友指出，李寧是中國銷量最高的運動品牌之一， effectively是中國的Nike。隨著籃球運動在亞洲，特別是在日本與中國的爆炸式成長，這些品牌正積極搶攻美國以外的巨大市場。至於柯瑞此舉背後的動機是什麼？網友一致認為「中國資金加上中國市場」是不容小覷的關鍵。一位網友提到，過去馬布瑞在中國被奉若神明，柯瑞作為當代最具影響力的球星，其受歡迎程度恐怕將達到更高層級：「想像一下他們會怎麼對待柯瑞！」也有網友認為，柯瑞此舉不只是代言，而是將「Curry Brand」帶向全球。特別是合約中包含的高爾夫球系列，更有網友精闢指出：「那條高爾夫產品線是神來之筆，因為所有富裕的亞洲人都熱衷於打高爾夫。」此外，柯瑞選擇李寧而非Nike 或Adidas，很大原因是不想與詹姆斯（LeBron James）或愛德華茲（Anthony Edwards）等其他巨星共用資源。在李寧，柯瑞將擁有絕對的品牌話語權。也有球迷發現柯瑞最近頻繁造訪中國，「柯瑞訓練營就在中國舉辦，幾個月前的全明星周末期間，他也和弟弟一起去了中國（史蒂芬因為跑步膝無法上場）。」在簽約後一切真相大白。李寧或許將因為此簽約成為第四大鞋業公司，雖然無法與耐吉、愛迪達、喬丹相提並論，但也佔據了相當大的市場份額。