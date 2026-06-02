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吳聖宇指出，薔蜜颱風逐漸遠離，台灣將慢慢轉變為西南風環境，今明兩天水氣不多，主要在山區會有午後雷陣雨，今天集中在中北部、東半部的山區；明天午後降雨增多，除了山區，大台北、宜蘭、花蓮的部分平地也可能會有些午後降雨的機會。
今明兩天氣溫持續炎熱，東半部白天高溫31至33度，西半部白天高溫33至35度，部分地區可能出現36度或以上的高溫，外出要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。
吳聖宇說明，周四西南風增強、水氣變多，中南部沿海平地，清晨至上午有短暫陣雨，全台各地普遍有機會出現午後雷雨，且要留意局部大雷雨，午後降雨之前溫度依然炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫34至36度以上。
周五、周六「南海的低氣壓接近台灣、西南季風水氣北上、北邊微弱鋒面靠近」，全台各地普遍都會有短暫陣雨或雷雨，受低壓擾動影響較大的南部、恆春半島、花東要留意較大雨勢，中北部、東北部則是要注意局部大雷雨。
周日低氣壓琉球群島一帶遠離，但是台灣附近西南季風帶來的水氣仍多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展也較為旺盛，仍有局部大雷雨出現的機會。氣溫則在周五至周日因為下雨下滑，各地高溫降到30至33度，出現36度以上極端高溫的機會降低許多。
吳聖宇提醒，下周一（6月8日）西南季風更明顯，水氣更多，下周二（6月9日）另一波鋒面逐漸抵達，一直到下周末（6月13日至6月14日）鋒面都在台灣附近徘徊，結合西南季風而形成典型的「梅雨鋒面」型態，會是天氣相當不穩定的一周，各地降雨機會高，並且要留意明顯降雨出現的可能性。