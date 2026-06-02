「GTC Taipei 2026大會」昨（1）日上午登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，揭最新技術，還大秀最新AIPC，最後螢幕背板秀出合作夥伴，名單中竟然還有5家美食小吃名單，全是他來台幾乎是必定光顧的小吃美食，包含花娘小館、富霸王豬腳餐廳、磚窯、通化街水果阿嬤，以及王記府城肉粽，正巧端午節將至，成為了端午粽的選擇之一。《NOWNEWS今日新聞》整理這5家美食特色、必吃等資訊一次看。
📍王記府城肉粽：
黃仁勳多次造訪台北市位於八德路上的「王記府城肉粽」，品嚐肉粽、碗粿等小吃，去年就被目擊外帶肉粽回飯店，日前則是直接帶家人造訪。
「王記府城肉粽」號稱創立於1922年，主打的是屬於台南口味的粽子，也因此店家認為因黃仁勳跟老闆一樣都是台南人，所以「南部粽」特別合黃仁勳的胃口。
「王記府城肉粽」的肉粽今年漲到一顆85元，在各家台灣粽品牌中不算便宜，裡頭包有五花肉、香菇、栗子、蛋黃、蝦米、花生等，是南部粽傳統做法，應該就是此原因才讓出身台南的黃仁勳喜愛。
📌店名：王記府城肉粽
◾營業時間：10:00–23:00
◾平均消費：$100-200
◾地址：台北市松山區八德路二段374號
◾電話：02-2775 4032
◾菜單、官網點此去
▲「王記府城肉粽」的肉粽標榜是台南做法，口味是標準的南部粽。（圖／翻攝「王記府城肉粽」官網）
📍富霸王豬腳：
鄰近捷運站：松江南京站
黃仁勳多次帶家人品嚐的人氣豬腳店「富霸王豬腳」，該店家招牌菜是腿庫，要瘦一點的則可選腿節，但是經常晚來就售完。每逢中午必定大排長龍，不少來外帶腿扣、腿節便當，在AI教父加持下，原先就已高人氣的豬腳名店更是排爆了。
📌店名：富霸王豬腳
◾營業時間：11:00–19:30，日一休息
◾平均消費：$1-200
◾地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號
◾電話：02-25071918
◾菜單、營業資訊點此去
📍花娘小館：
鄰近捷運站：台北小巨蛋站
幾乎是每次來台必吃餐廳，黃仁勳與家人已經多次光顧「花娘小館」，後來這家餐廳變成了一位難求的超人氣名店，想吃得等大約1個月左右。花娘小館以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩。而菜色餐價大多落在300元上下，價格相當實惠，因此黃仁勳造訪後，瞬間成為超人氣店家。
但是「花娘小館」在前（2024）年9月開了新分店，且對外宣稱因「花娘小館」本就有兩位主廚，因此分店也可以吃到原本的風味。各道招牌菜中，尤其「蒼蠅頭」更被黃仁勳點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」其他人氣菜還包含蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞等。
📌店名：花娘小館
◾營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30
◾平均消費：$400-600
◾地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
◾電話： 02-27184469
◾菜單、訂位點此去
📍磚窯古早味懷舊餐廳：
鄰近捷運站：忠孝敦化站
黃仁勳已經多次選擇「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，各個大老皆出席，重現「兆元宴」盛況。黃仁勳曾經公開講過喜歡的原因：「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓我感覺很有懷舊氣息！」
網友們還瘋傳到「磚窯古早味懷舊餐廳」記得點所謂的「黃仁勳菜單」，其實就是他第一次去時所吃的菜色，包含豆酥鱈魚（620元）、蝦仁炒蛋（320元）、老皮嫩肉（280元）、芋頭米粉湯（880元／大、520元／小）、白斬雞（580元）、筍絲控肉（360元）、蚵仔酥（300元）、豆酥高麗菜（300元）、麻辣臭豆腐（260元）、蛤蜊絲瓜（280元）等。想跟黃仁勳吃到一樣的菜色，可考慮照著點。
📌店名：磚窯古早味懷舊餐廳
◾營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
◾平均消費：$400-600
◾地址：台北市松山區敦化南路1段7-1號
◾電話：02-25789955
◾菜單、訂位點此去
📍通化街水果阿嬤：
鄰近捷運站：信義安和站
「通化街夜市水果阿嬤」攤位有所謂的「三寶組合包」，即是番茄、情人果、芭樂，是黃仁勳每次幾乎必買的選項。黃仁勳與阿婆的機緣，來自於多年前在台大演講時，神來一語點名通化夜市的阿婆水果攤，還撂台語狂讚台灣夜市「揪賀呷」。有夠接地氣的言行，瞬間掀起全場躁動，也讓這攤水果爆紅。
📌店名：通化街阿婆水果攤
◾營業時間：17:30–00:30，粉專公告休息日
◾地址：台北市信義區臨江街40巷口
◾電話：0939-935-199
◾粉專、營業時間點此去
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黃仁勳多次造訪台北市位於八德路上的「王記府城肉粽」，品嚐肉粽、碗粿等小吃，去年就被目擊外帶肉粽回飯店，日前則是直接帶家人造訪。
「王記府城肉粽」號稱創立於1922年，主打的是屬於台南口味的粽子，也因此店家認為因黃仁勳跟老闆一樣都是台南人，所以「南部粽」特別合黃仁勳的胃口。
「王記府城肉粽」的肉粽今年漲到一顆85元，在各家台灣粽品牌中不算便宜，裡頭包有五花肉、香菇、栗子、蛋黃、蝦米、花生等，是南部粽傳統做法，應該就是此原因才讓出身台南的黃仁勳喜愛。
📌店名：王記府城肉粽
◾營業時間：10:00–23:00
◾平均消費：$100-200
◾地址：台北市松山區八德路二段374號
◾電話：02-2775 4032
◾菜單、官網點此去
▲「王記府城肉粽」的肉粽標榜是台南做法，口味是標準的南部粽。（圖／翻攝「王記府城肉粽」官網）
📍富霸王豬腳：
鄰近捷運站：松江南京站
黃仁勳多次帶家人品嚐的人氣豬腳店「富霸王豬腳」，該店家招牌菜是腿庫，要瘦一點的則可選腿節，但是經常晚來就售完。每逢中午必定大排長龍，不少來外帶腿扣、腿節便當，在AI教父加持下，原先就已高人氣的豬腳名店更是排爆了。
📌店名：富霸王豬腳
◾營業時間：11:00–19:30，日一休息
◾平均消費：$1-200
◾地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號
◾電話：02-25071918
◾菜單、營業資訊點此去
📍花娘小館：
鄰近捷運站：台北小巨蛋站
幾乎是每次來台必吃餐廳，黃仁勳與家人已經多次光顧「花娘小館」，後來這家餐廳變成了一位難求的超人氣名店，想吃得等大約1個月左右。花娘小館以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩。而菜色餐價大多落在300元上下，價格相當實惠，因此黃仁勳造訪後，瞬間成為超人氣店家。
但是「花娘小館」在前（2024）年9月開了新分店，且對外宣稱因「花娘小館」本就有兩位主廚，因此分店也可以吃到原本的風味。各道招牌菜中，尤其「蒼蠅頭」更被黃仁勳點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」其他人氣菜還包含蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞等。
📌店名：花娘小館
◾營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30
◾平均消費：$400-600
◾地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
◾電話： 02-27184469
◾菜單、訂位點此去
📍磚窯古早味懷舊餐廳：
鄰近捷運站：忠孝敦化站
黃仁勳已經多次選擇「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，各個大老皆出席，重現「兆元宴」盛況。黃仁勳曾經公開講過喜歡的原因：「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓我感覺很有懷舊氣息！」
網友們還瘋傳到「磚窯古早味懷舊餐廳」記得點所謂的「黃仁勳菜單」，其實就是他第一次去時所吃的菜色，包含豆酥鱈魚（620元）、蝦仁炒蛋（320元）、老皮嫩肉（280元）、芋頭米粉湯（880元／大、520元／小）、白斬雞（580元）、筍絲控肉（360元）、蚵仔酥（300元）、豆酥高麗菜（300元）、麻辣臭豆腐（260元）、蛤蜊絲瓜（280元）等。想跟黃仁勳吃到一樣的菜色，可考慮照著點。
📌店名：磚窯古早味懷舊餐廳
◾營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
◾平均消費：$400-600
◾地址：台北市松山區敦化南路1段7-1號
◾電話：02-25789955
◾菜單、訂位點此去
📍通化街水果阿嬤：
鄰近捷運站：信義安和站
「通化街夜市水果阿嬤」攤位有所謂的「三寶組合包」，即是番茄、情人果、芭樂，是黃仁勳每次幾乎必買的選項。黃仁勳與阿婆的機緣，來自於多年前在台大演講時，神來一語點名通化夜市的阿婆水果攤，還撂台語狂讚台灣夜市「揪賀呷」。有夠接地氣的言行，瞬間掀起全場躁動，也讓這攤水果爆紅。
📌店名：通化街阿婆水果攤
◾營業時間：17:30–00:30，粉專公告休息日
◾地址：台北市信義區臨江街40巷口
◾電話：0939-935-199
◾粉專、營業時間點此去