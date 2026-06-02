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劉櫂豪若參選將投變數

年底即將舉行地方縣市首長大選，台東縣長由國民黨籍議長吳秀華出馬，民進黨則派出立委陳瑩，外界並同時關注已六度參選台東縣長的前民進黨立委劉櫂豪是否會加入戰局，形成三腳督。根據《匯流新聞網》昨（1）日公布的最新民調，無論藍綠對決或三腳督，吳秀華均處於領先。《匯流新聞網》針對台東縣長最新民調顯示，若三腳督，有44.2%台東縣民支持吳秀華，15.0%支持陳瑩，13.4%支持劉櫂豪，27.4%未決定。若撇除劉櫂豪，在「藍綠對決」的情況下，吳秀華獲得51.3%台東縣民支持，陳瑩獲22.4%，26.3%未決定。另外，整體評估台東縣民看好誰當選年底台東縣長，結果顯示57.5%看好吳秀華，12.0%看好陳瑩，10.3%看好劉櫂豪，另20.2%未表態。該調查分析，在現縣長饒慶鈴與吳秀華施政滿意度皆表現不錯的情況下，陳瑩要翻轉台東仍具相當挑戰。值得觀察的是，劉櫂豪若投入選戰，可能吸納部分藍、白選票，使吳秀華支持度下滑7.1個百分點。這也顯示，相較陳瑩，劉櫂豪目前更具跨出綠營同溫層、開拓中間與非綠票源的能力，對藍營選情也會造成一定衝擊。劉櫂豪是否參選將成為年底台東縣長選戰的重要變數。本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為115年5月27日至28日晚間，調查對象為戶籍在台東縣年滿20歲的民眾。本次調查採用家戶電話執行，共計完成905份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負3.26個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。