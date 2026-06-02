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▲2008年北京奧運開幕式，李寧化身最後一棒火炬手，凌空漫步飛越鳥巢頂端點燃聖火，這一幕成為奧運史上的永恆經典。（圖／路透／達志影像）

▲根據ESPN資深記者 Shams Charania的報導，柯瑞已於今（2）日與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下了一份為期10年的歷史性代言合約。（圖／美聯社／達志影像）

2026年體壇拋出震撼彈，金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）正式與中國運動品牌李寧（Li-Ning）簽下10年歷史性代言合約。這不僅是李寧品牌全球化與高端化的重大飛躍，更讓創辦人「李寧」這個名字再次響徹國際體育界。從稱霸賽場的「體操王子」，到在鳥巢上空點燃奧運聖火，再到如今建立起市值曾突破千億港元的商業帝國，李寧的傳奇人生堪稱中國體育發展史的最佳縮影。1963年3月10日出生於廣西柳州的壯族少年李寧，7歲開始接觸體操，17歲便入選國家隊。他的運動生涯充滿傳奇色彩，最為人津津樂道的莫過於1982年的第六屆世界盃體操賽，他一人獨攬6枚金牌，幾乎包辦了所有項目，創下體操史上的空前紀錄。1984年洛杉磯奧運會，是中國體操在世界舞台上的重要突破。李寧在該屆賽事中一人勇奪3金（自由體操、鞍馬、吊環）、2銀、1銅共6面獎牌，成為當屆奧運最耀眼的明星。在他長達19年的運動員生涯中，累計共獲得106枚金牌與14個世界冠軍，被國際媒體譽為20世紀最佳運動員之一。1988年漢城奧運後，他因傷宣布退役，結束了輝煌的體操生涯。退役後的李寧並未如多數運動員般轉任教練。1989年他加入健力寶集團積累商業經驗，隨後於1990年在廣東三水正式創立了以自己名字命名的「李寧公司」，矢志「讓中國運動員不再只能穿外國品牌」。品牌創立初期便迅速迎來里程碑。1990年北京亞運會，李寧公司成為火炬贊助商，一舉打開全國知名度；1992年巴塞隆拿奧運，李寧正式成為中國代表團領獎服供應商，徹底結束了中國運動員在奧運穿著外國服裝的歷史。2004年，公司成功在香港上市（股票代碼：2331.HK），成為首家在港股上市的中國內地體育用品企業。而讓全球觀眾最難忘的一幕，莫過於2008年北京奧運開幕式。45歲的李寧親自擔任最後一棒火炬手，在鳥巢體育場上空「凌空」漫步，點燃主火炬。這一幕不僅成為奧運史上的經典畫面，更讓李寧的品牌知名度推向世界頂峰。李寧公司的國際化野心早在2005年便初露端倪，當時它成為首個NBA官方行銷合作夥伴的中國品牌。隨後，品牌陸續簽下「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、締造品牌靈魂「韋德之道」並簽下終身合約的韋德（Dwyane Wade），以及現役球星巴特勒（Jimmy Butler）、麥科勒姆（CJ McCollum）與范弗利特（Fred VanVleet）等人。2026年，李寧成功網羅NBA巨星柯瑞簽下10年戰略巨約。這不僅代表品牌有望推出專屬的Curry個人系列，更標誌著李寧正積極深化美國與全球的高端市場佈局。從一位體操選手到建立起橫跨籃球、跑步、羽毛球與運動時尚的綜合體育巨頭，李寧用他的一生完美詮釋了品牌那句深植人心的經典口號——「一切皆有可能」（Anything is Possible）。