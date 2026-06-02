我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊芙蝶宣布從女優引退，但仍會持續作為影音創作者陪伴粉絲。（圖／翻攝自伊芙蝶臉書）

台灣成人內容創作者伊芙蝶出道超過4年，累積不少支持者，昨（1）日晚間突然透過社群平台發布重大消息，正式宣布將結束女優身分，為這段演藝旅程畫下句點，消息曝光後立刻引發粉絲關注，不少人對於她的決定感到驚訝，也紛紛留言表達不捨，希望她未來發展一切順利。對此，伊芙蝶也親自揭露未來動向，直言：「我不會離開。」成人片演員伊芙蝶昨日無預警宣布引退，在聲明中回顧自己的入行歷程，坦言當初是在懵懂狀態下踏入這個產業，沒想到一轉眼已走過四年多時光，這段期間不僅累積許多作品，也認識了許多支持自己的粉絲，她感性表示若沒有大家一路相伴與鼓勵，自己無法堅持至今，因此特別藉由這次機會向所有支持者表達感謝之意。對於引退原因，伊芙蝶透露自己經過長時間思考後，決定回到原本的工作與生活步調，因此選擇告別女優身分，不過她也強調，引退並不代表從此消失在大眾視野，未來仍會持續透過網路平台與粉絲互動。她希望大家不要把這次決定視為告別，而是人生另一個階段的開始。為了讓粉絲安心，伊芙蝶也同步公開未來規劃，她表示接下來仍會持續推出寫真作品與平面拍攝內容，並維持搞笑短影音創作。此外，她主持的Podcast節目《半夜停看聽》也將持續更新，平時的生活紀錄與旅遊分享同樣不會中斷，希望讓大家看見更多不同面向的自己，而非侷限於過去的身分標籤。聲明最後，伊芙蝶向多年來陪伴自己的粉絲深深致謝，無論是按讚、留言、私訊，甚至默默關注的支持者，她都銘記在心，她也留下最重要的一句話：「女優身分會退場，但伊芙蝶不會離開。」簡短一句承諾感動不少網友，許多人留言表示會繼續支持她未來的創作與生活分享，期待看見她展開全新篇章。