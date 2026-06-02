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▲在專業羽球領域中，李寧目前以14%至17%的全球市占率穩居世界第二，品牌憑藉著旗下頂尖的「䨻科技」與極高性價比，正全面對抗日本龍頭優乃克。（圖／翻攝自李寧零售官方微博）

中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）不僅在籃球領域砸下天價網羅NBA金州勇士巨星柯瑞（Stephen Curry），在綜合體育與專業羽球賽場上同樣迎來歷史性的戰略轉折。李寧於2025年初正式對外宣布，成功取代連續合作16年的安踏（Anta），強勢成為2025至2028年週期「中國奧委會（COC）及中國體育代表團」的官方體育服裝合作伙伴，這項重大突破，宣告李寧在時隔多年後正式回歸中國體育代表團的榮耀核心。此外，李寧在羽球項目市佔率正在挑戰霸主優乃克（Yonex）的地位。回顧歷史，李寧曾在1992至2004年間連續四屆奧運會擔任中國代表團官方領獎服供應商，在頒獎台上建立起極高的民族認同感。這次的強勢回歸意義非凡，合作範圍全面涵蓋了2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會、2026年愛知-名古屋亞運會，以及2028年洛杉磯奧運會等世界頂級賽事。李寧將為中國代表團全方位提供領獎服、訓練服與比賽服等全套裝備，正式宣告李寧重回國家隊官方贊助的霸主地位。除了在綜合體育版圖大獲全勝，李寧在「國球」之一的羽球領域同樣擁有深厚基層。品牌在2009至2021年間曾長達12年擔任中國國家羽毛球隊的唯一指定裝備商，助力國羽在國際大賽上斬獲無數金牌。雖然在全球專業羽毛球拍市場上，目前李寧仍以14%至17%的市占率屈居世界第二，落後於日本龍頭優乃克（Yonex，約29%-31%），但李寧憑藉著極佳的性價比與專業研發能力，在亞洲及中低價位大眾市場中早已具備無可撼動的統治力。李寧之所以能在國際品牌大戰中屹立不倒，核心優勢在於其無可複製的「運動員基因」。由體操王子李寧親自灌注的靈魂口號「一切皆有可能（Anything is Possible）」，讓品牌始終堅持以運動員的需求出發。在專業研發上，李寧近年推出大受好評的「䨻緩震科技」、碳纖維板應用與極致輕量化設計，在跑步、籃球、羽毛球與訓練等核心領域成功拉高專業技術門檻。此外，李寧近年大力推動「中國李寧」概念，大膽將傳統中國元素如龍紋、國風圖騰與現代街頭潮流街頭服飾結合。在全球擁有超過7,000家零售門市的龐大網絡支撐下，李寧成功將「專業性能」、「潮流時尚」與「東方美學」融為一體，不僅擄獲年輕消費者的心，更隨著柯瑞、韋德、巴特勒等一線國際巨星的背書，正一步步向全球頂級運動帝國的王座發起衝擊。