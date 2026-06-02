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▲丫頭登Podcast節目《激罵揪某聊》，透露吃到好吃的都會想分享給媽媽。（圖／翻攝自IG@jomotalk）

女星丫頭（詹子晴）與媽媽感情深厚，雖然年幼時曾因媽媽重男輕女觀念而受到傷害，但她選擇用愛與孝順化解心結，現在與媽媽的感情非常好。而近日丫頭登上奧迪（Auddie）主持的Podcast節目《激罵揪某聊》，表示出去跟朋友吃飯吃到好吃的都會打包剩菜回家，並哽咽透露超暖原因，「想讓媽媽也吃到。」丫頭近日登上Podcast節目《激罵揪某聊》，主持人奧迪透露丫頭出去吃飯，都會說：「這個外帶我要。」他後來才知道，原來丫頭是想要把飯拿回去給媽媽吃，「她所有東西都會留媽媽一份。」丫頭也透露原因，表示因為媽媽在餐廳工作，餐廳伙食不一定會好，所以自己去跟朋友吃飯、吃到好吃的，「我就會很想讓媽媽也吃到。」想要分享給媽媽，丫頭講完還眼眶泛淚，差點哭出來。這段影片也看哭許多人，大讚丫頭太孝順，「看了好感動，不知不覺眼眶都紅了」、「丫頭真的是一個很棒的人」、「真正的孝順藏在日常的努力裡」、「父母開心，就是最好的回報。」不過影片內容，卻意外出現了不同聲音，有網友質疑丫頭為什麼不是外帶一份新的，而是打包吃過剩下的回家，有網友出面解釋，丫頭有在節目說現在都是直接買新的一份給媽媽，另一派網友也表示打包吃過的沒有什麼不好，很多人都會這樣做，比較不浪費。