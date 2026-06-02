全球科技盛事 COMPUTEX 2026 於今（2）日至 6 月 5 日盛大登場，以「AI Together」為核心主題！黃仁勳、蘇姿丰等巨頭都來了。本篇懶人包為您整理最完整的黃仁勳演講直播、場館地圖展區、一般民眾門票，以及業界人士今日進場必知的「現場登錄」換證指南。
🟡 COMPUTEX 2026 展覽基本資訊
🟡 COMPUTEX是什麼、和一般電腦展哪不同？
台北國際電腦展（COMPUTEX）創辦於 1981 年，目前是亞洲規模最大、全球第二大的資通訊（ICT）專業展。
許多民眾常把 COMPUTEX 與一般常見的零售電腦展（應用展）搞混，兩者本質完全不同：
今年的 CEO 主題演講（Keynote）戰火從展前一路延燒。昨（1）日已由高通（Qualcomm）總裁 Cristiano Amon 帶來震撼的開幕演講，強攻裝置端 AI 的霸主地位。
而從今（2）日起，各大晶片與網路巨頭執行長將接力登上南港展覽館 2 館 7 樓開講。若無法親臨現場，大會於 COMPUTEX TAIPEI YouTube 官方頻道 提供全程線上直播。
📍 COMPUTEX 2026 國際巨頭主題演講完整時程表
編按：今年大會行程也有部分異動，思科（Cisco）資深副總裁 Jeremy Foster 以及聯發科執行長蔡力行，均因行程調整宣布取消原定的主題演講，但聯發科依然維持攤位展出。
🟡 AI 運算大秀！微星 MSI 強攻 AI PC、GMI Cloud 掀算力革命
今年展覽高度聚焦於 AI 技術如何「落地實業」。在消費端與硬體大廠方面，微星（MSI）與華碩（ASUS）在現場大秀搭載本地端 AI 推論能力的 Copilot+ PC 與創作者機種，成為硬體迷在開展首日最熱搜的指標品牌。
除了傳統硬體，AI 基礎建設更是重頭戲。輝達（NVIDIA）重要合作夥伴、亞太頂尖的 AI 原生推理雲專家 GMI Cloud 也在現場展示最新 GPU 算力調度技術，提供企業更彈性、低成本的 AI 部署方案，成為今年跨國買主與開發者高度關注的黑馬。
此外，台積電、鴻海（今日劉揚偉董事長亦將重返開講）、廣達、技嘉、雙鴻、奇鋐與台達電等「硬體國家隊」，也全方位展示了從晶片、伺服器到液冷散熱的極致實力。
🟡 COMPUTEX 展區與地圖指南：南港、世貿與 TICC 怎麼逛？
本次展覽橫跨四大場館，規模宏大。為了避免觀展時走錯路，建議讀者依據各場館的主題定位，提前規劃個人的「展區地圖」動線：
🟡 門票與入場：業界人士「現場登錄」與一般民眾購票教學
出發觀展前請特別注意，COMPUTEX 是高度專業的 B2B 商業展，一般民眾與業界人士的入場管道與規定界線分明：
📍 業界／專業人士（ICT產業、公司員工、媒體）
由於線上預先登記已於 6 月 1 日截止，今日（6/2）起進場的專業人士必須採取「現場登錄」方式入場：
攜帶必備文件： 請準備好您的個人名片兩張或出示 LinkedIn 身分驗證。
專業展館（南港 1、2 館）不對一般民眾開放。一般民眾僅限 6 月 5 日（週五）當天購買門票進入「世貿 1 館」參觀 AI 機器人與應用展區。全票新台幣 200 元、優待票 100 元，可於 TaiTIX 網站線上購票或展覽當日現場櫃台購買（售票至 6/5 下午 4 點止），未滿 18 歲不得入場。
🟡COMPUTEX 2026 常見問題 FAQ
Q1：2026 COMPUTEX 一般民眾可以去南港展覽館參觀嗎？
不行。今年南港展覽館 1、2 館為 B2B 專業展館，不對一般民眾開放。一般民眾僅限 6 月 5 日（週五）當天購買門票，進入「世貿 1 館」參觀 AI 機器人與智慧應用體驗區。
Q2：黃仁勳昨日的 GTC 演講錯過了，現在哪裡看得到直播或重播？
黃仁勳昨日（6/1）於北流舉辦的 GTC Taipei 主題演講，讀者目前仍可隨時至 NVIDIA GTC Taipei 官方網站（nvidia.com/zh-tw/gtc/taipei/keynote/）收看全球同步的線上完整影音重播。
Q3：買了 GTC Taipei 識別證，可以直接去看 COMPUTEX 嗎？
可以。持有 GTC Taipei 識別證的人員，皆可直接憑證進入 COMPUTEX 的一般展區觀展，不需另外報名。但請注意，該證件並不包含單獨收費的 COMPUTEX Keynote（大會演講）或官方 Forum 論壇的入場權限。
參考資料：COMPUTEX TAIPEI、NVIDIA GTC Taipei
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- 展出日期： 2026 年 6 月 2 日（二）至 6 月 5 日（五）。
- 年度主題： 「AI Together」，聚焦 AI 運算、機器人與智慧移動、次世代科技三大核心。
- 展出規模： 歷史新高！集結全球 33 個國家、1,500 家廠商、使用高達 6,000 個攤位。
- 驚人身價： 今年首度橫跨南港與信義雙核心，參展企業總市值驚人突破 10 兆美元（約新台幣 314 兆元），全台北正式進入「城市級科技週」。
- 票價資訊：業界／專業人士： 免費（需持兩張名片進行「現場登錄」換證）。
一般民眾： 全票 200 元、優待票 100 元（限 6 月 5 日購票進入世貿 1 館，南港館不對外開放，未滿 18 歲不得入場）。
台北國際電腦展（COMPUTEX）創辦於 1981 年，目前是亞洲規模最大、全球第二大的資通訊（ICT）專業展。
許多民眾常把 COMPUTEX 與一般常見的零售電腦展（應用展）搞混，兩者本質完全不同：
- 一般電腦展（B2C）： 屬於消費零售展，主要是讓一般民眾進場撿便宜、買筆電、滑鼠或周邊配件。
- COMPUTEX（B2B）： 屬於國際貿易專業展。它是全球科技巨頭發表時代性新品（如最新 AI 晶片、次世代伺服器架構）的終極舞台，更是全球科技供應鏈布局的核心節點。今年隨着 AI 狂潮，它已正式從傳統 PC 硬體展，脫胎換骨為「全球 AI 生態系」的頂級盛會。
今年的 CEO 主題演講（Keynote）戰火從展前一路延燒。昨（1）日已由高通（Qualcomm）總裁 Cristiano Amon 帶來震撼的開幕演講，強攻裝置端 AI 的霸主地位。
而從今（2）日起，各大晶片與網路巨頭執行長將接力登上南港展覽館 2 館 7 樓開講。若無法親臨現場，大會於 COMPUTEX TAIPEI YouTube 官方頻道 提供全程線上直播。
|時間
|演講場次 / 主講人
|直播狀態 / 平台連結
|演講核心焦點
|6/1 (一) 11:00
|
NVIDIA GTC 主題演講
黃仁勳
|
🛑 已結束
|發表 AI「五層蛋糕」架構，聚焦實體 AI（Physical AI）與代理式系統。
|6/1 (一) 14:00
|
全球記者會暨高通開幕Keynote
Cristiano R. Amon
|
🛑 已結束
|大會官方開幕演講，探討 AI 如何從雲端走向裝置端，大秀 AI PC 布局。
|6/2 (二) 10:30
|
Marvell Keynote
Matt Murphy
|
⚡ 今日登場
|聚焦雲端 AI 基礎建設與端到端高速連接技術，預告黃仁勳將驚喜同台。
|6/2 (二) 13:30
|
Intel Keynote
陳立武
|
⚡ 今日登場
|首度以 Intel 新任執行長身分登台，發表新世代運算與資料中心晶片關鍵突破。
|6/3 (三) 10:30
|
NXP Keynote
Rafael Sotomayor
|
⏳ 明日登場
|以「實體人工智慧（Physical AI）」為核心，探討車用電子與智慧城市部署。
今年展覽高度聚焦於 AI 技術如何「落地實業」。在消費端與硬體大廠方面，微星（MSI）與華碩（ASUS）在現場大秀搭載本地端 AI 推論能力的 Copilot+ PC 與創作者機種，成為硬體迷在開展首日最熱搜的指標品牌。
除了傳統硬體，AI 基礎建設更是重頭戲。輝達（NVIDIA）重要合作夥伴、亞太頂尖的 AI 原生推理雲專家 GMI Cloud 也在現場展示最新 GPU 算力調度技術，提供企業更彈性、低成本的 AI 部署方案，成為今年跨國買主與開發者高度關注的黑馬。
此外，台積電、鴻海（今日劉揚偉董事長亦將重返開講）、廣達、技嘉、雙鴻、奇鋐與台達電等「硬體國家隊」，也全方位展示了從晶片、伺服器到液冷散熱的極致實力。
本次展覽橫跨四大場館，規模宏大。為了避免觀展時走錯路，建議讀者依據各場館的主題定位，提前規劃個人的「展區地圖」動線：
- 南港展覽館 1 館（TaiNEX 1）： 核心為硬體零組件、電競產品、伺服器、散熱、電源及半導體，適合 PC 玩家與供應鏈採購。
- 南港展覽館 2 館（TaiNEX 2）： 聚焦 AI 運算、半導體及新創展區（InnoVEX 2026），想看最新 AI 晶片與前瞻通訊技術必來此館。
- 世貿 1 館（TWTC）： 首度設立 「AI 機器人展區」，集結超 180 家廠商大秀人形機器人與智慧移動載具，最適合拍照、體驗沉浸式 AI 互動。
- 台北國際會議中心（TICC）： 同期舉辦輝達的 NVIDIA GTC 大會（6/1-6/4）。
出發觀展前請特別注意，COMPUTEX 是高度專業的 B2B 商業展，一般民眾與業界人士的入場管道與規定界線分明：
📍 業界／專業人士（ICT產業、公司員工、媒體）
由於線上預先登記已於 6 月 1 日截止，今日（6/2）起進場的專業人士必須採取「現場登錄」方式入場：
攜帶必備文件： 請準備好您的個人名片兩張或出示 LinkedIn 身分驗證。
- 辦理流程： 展覽期間（6/2 至 6/5）前往展館的報到櫃台，使用現場電腦或手機掃描專屬條碼填寫相關商務資料。
- 換證進場： 通過身分審核後，即可取得商務 QR Code 入場證，展期間憑證免費直接進出展館。
專業展館（南港 1、2 館）不對一般民眾開放。一般民眾僅限 6 月 5 日（週五）當天購買門票進入「世貿 1 館」參觀 AI 機器人與應用展區。全票新台幣 200 元、優待票 100 元，可於 TaiTIX 網站線上購票或展覽當日現場櫃台購買（售票至 6/5 下午 4 點止），未滿 18 歲不得入場。
- 場館接駁車動線建議：捷運搭乘藍線至「南港展覽館站」1 號出口，或搭乘紅線至「台北 101/世貿站」。大會於展期內提供免費接駁車：大巴路線（君悅酒店 ↔ 南港 2 館）及中巴路線（TICC ↔ 南港 2 館），歡迎多加利用。
- 今晚信義區必看：無人機大秀！ 台北市電腦公會將於 6 月 2 日（今晚）22:00 至 22:15，在台北信義計畫區舉辦「無人機展演」，以壯觀的編隊呈現台灣科技發展史。民眾可前往國父紀念館廣場、大巨蛋捷運 5 號出口前廣場卡位觀賞。
Q1：2026 COMPUTEX 一般民眾可以去南港展覽館參觀嗎？
不行。今年南港展覽館 1、2 館為 B2B 專業展館，不對一般民眾開放。一般民眾僅限 6 月 5 日（週五）當天購買門票，進入「世貿 1 館」參觀 AI 機器人與智慧應用體驗區。
Q2：黃仁勳昨日的 GTC 演講錯過了，現在哪裡看得到直播或重播？
黃仁勳昨日（6/1）於北流舉辦的 GTC Taipei 主題演講，讀者目前仍可隨時至 NVIDIA GTC Taipei 官方網站（nvidia.com/zh-tw/gtc/taipei/keynote/）收看全球同步的線上完整影音重播。
Q3：買了 GTC Taipei 識別證，可以直接去看 COMPUTEX 嗎？
可以。持有 GTC Taipei 識別證的人員，皆可直接憑證進入 COMPUTEX 的一般展區觀展，不需另外報名。但請注意，該證件並不包含單獨收費的 COMPUTEX Keynote（大會演講）或官方 Forum 論壇的入場權限。
參考資料：COMPUTEX TAIPEI、NVIDIA GTC Taipei