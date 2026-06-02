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▲輝達執行長黃仁勳今日表示，N1X晶片選擇與聯發科合作，是因為其技術在各方面都是世界級。（圖╱記者林汪靜攝）

輝達執行長黃仁勳今（2）日舉行全球媒體問答，一開場就提到昨日新發表的N1X晶片，聯發科執行長蔡力行也驚喜現身，與黃仁勳同框。黃仁勳表示，之所以選擇與聯發科合作，是因為聯發科的技術在各方面都是世界級，「我們也透過合作夥伴關係證實了這一點。」黃仁勳表示，輝達與聯發科已經合作了很長一段時間，他回憶，當初他帶著這個好點子去找蔡力行時，這個點子是打造一個晶片、一台電腦，這在業界是史無前例的，而且它將會與Windows相容。他說，那時輝達已經和微軟談了一段時間，「他們也一直在和我們一起探索我們可以打造什麼樣的新型電腦，它可以瞄準創作者、設計師的未來市場，以及AI 將成為不可或缺的一部分。」而當時也已經在思考AI代理系統。這些想法當時都在腦海中盤旋。黃仁勳指出，為了打造這樣的電腦，需要一個令人難以置信、強大的SOC，它既要強大，同時又要兼具能源效率。他進一步指出，這就將結合聯發科非凡的專業技術。正如大家所知，聯發科做得非常好的一件事就是多媒體，例如，手機業務、消費電子業務等，所有的多媒體技術、節能技術，雙方一起合作，創造出一個統一的晶片，透過這個互連技術連接，NVLink晶片對晶片互連技術，CPU就能直接存取記憶體，GPU也可以直接存取記憶體，所有的Tensor Core都可以直接存取記憶體，且效能令人難以置信，同時又兼具能源效率，一切也都是相容的。黃仁勳強調，選擇與聯發科合作，正是因為聯發科的技術在各方面都是「世界級的」，輝達也透過合作夥伴關係證實了這一點，雙方共同努力的產品 RTX Spark，它的代號是N1X，「而且這名字非常好，我們可能還會用回它」。而現在很多人都在自己的電腦安裝「龍蝦」，吹起「養龍蝦」風潮，黃仁勳表示，未來這些龍蝦都將在電腦上運行，「它會變成你的助理，而且隨著時間的推移，它會根據你使用自己電腦的方式變得越來越聰明。」這將從PC原本是一個工具，「演變成PC真正將成為你的助理」。蔡力行則表示，今天來了很多台灣媒體、分析師等，這對像聯發科這樣的公司來說，是非常重要的，能夠與像輝達這樣的世界級公司一起合作。帶來的方案不僅僅是一個很棒的產品、一個適合PC的巨大產品，更是全新的、真正的旗艦級的產品。蔡力行強調，未來將持續與輝達合作，聯發科也將持續帶來更多更棒的產品。