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輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳才剛舉辦完「韓版兆元宴」跟SK海力士、三星電子、LG集團等韓國科技巨頭高層見面，之後爆出結束COMPUTEX演講後將赴韓國會面財界大老，今（2）日韓媒證實消息，並公開他將首度登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享從一個洗碗少年變成AI教父的故事。《劉QUIZ ON THE BLOCK》主軸是探訪人們的日常生活，受訪人物都有特定背景，除了成功的企業家、知名藝人，從小人物變成英雄的對象也常出現在節目裡；這次製作組也宣布，確定邀請到AI教父黃仁勳上節目聊聊打造輝達的背後故事，內容也將於本月播出。黃仁勳和克里斯馬拉科夫斯基、克蒂斯普里姆於1993年4月在美國加州創立輝達（NVIDIA），將原本以顯示晶片起家的公司，打造為生成式AI時代的核心企業，不只技術深受全球關注，他獨特的經營方式也被認為有巨大影響力，是很成功的創辦人，同時也是改變整個產業版圖的設計者。CJ ENM負責人南承龍表示：「很開心《劉QUIZ》能參與黃仁勳這段特別的行程。」並透露節目將公開他從小時候在餐廳洗盤子的少年，一路成為全球市值第一企業CEO的拚搏人生，以及他如何看見AI時代趨勢、洞察未來，還有對未來人才樣貌的想法等內容。