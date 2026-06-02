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▲該名女優曾在出道作中提及自己熱愛陶藝。（圖／翻攝自X）

日本成人影像圈近日傳出震撼消息，一名擁有高人氣、出身福島縣的170公分「國寶級」日籍女優，遭爆在台灣捲入跨國性交易案件，由於她出道時間不長，卻憑藉亮眼外型迅速累積知名度，因此消息曝光後立刻引發影迷熱議，據了解該名女子日前遭警方查獲涉入應召集團案件，後續已被驅逐出境，相關事件也讓她的演藝形象受到關注，消息曝光後也讓大批影迷十分震驚。根據《ETtoday》報導，該名女優來自日本福島縣，2024年正式進入成人影像產業發展，她擁有約170公分高挑身材與F罩杯外型，加上清秀五官及自然氣質，出道後迅速獲得市場關注，過去片商更曾以「國寶級原石天然美少女」作為宣傳主軸，希望打造有別於性感路線的清純形象，因此吸引不少粉絲支持。根據調查，警方執行專案勤務期間掌握應召集團活動線索，發現連姓男子依照通訊軟體指示，接送一名日籍女子前往台北市旅館與男客見面，待雙方離開現場後，警方立即展開查緝，並將相關人員帶回調查，案件曝光後，也讓外界關注這名女子與成人產業知名人物身分是否有所關聯。警方後續查扣手機並調閱相關資料，發現其中存有應召集團聯繫紀錄與通訊內容，此外旅館監視器畫面、通訊軟體對話紀錄以及相關證詞，也成為偵辦案件的重要依據。檢方認為連姓男子雖非主導者，但負責接送及安排流程，已涉及共同參與相關犯罪行為，因此依法提起訴訟。案件進入司法程序後，法院審理認定連姓男子涉犯圖利媒介性交罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金，至於涉案日籍女子則因違反相關規定，後續遭到驅逐出境處分。從備受看好的新生代女優，到如今捲入跨國賣淫風波，事件不僅震撼成人影像圈，也讓不少粉絲感到相當錯愕。