高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機今（2）日上午傳出失事墜毀意外，造成2飛行員殉職。目前空軍司令已經趕往現場了解處置與善後 安排。國防部長顧立雄下令空軍首先協助飛行員家屬處理後續相關事宜，針對事發原因徹底調查，了解清楚以後杜絕類似事件，整體事件肇因正由空軍做深入調查。

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國防部政務辦公室發言人孫立方表示，顧立雄下令空軍首先協助飛行員家屬處理後續相關事宜，針對事發原因徹底調查，了解清楚以後杜絕類似事件，整體事件肇因正由空軍做深入調查。

空軍司令部表示，本屬岡山基地乙架 T-34型教練機（機號3414），由盧姓中校及過姓中校駕駛，執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時於跑道北頭墜落，造成兩位飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。

軍方表示，過俊男中校年紀：46歲，空軍官校93年班，飛行時數：T-34機2172+05小時。

盧季佑中校，年紀：41歲，空軍官校97年班，飛行時數：T-34型機2114+05小時，已婚，育1子1女。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...