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美伊發展正向，荷姆茲海峽重新開放在望，加上輝達發表新一代AI PC晶片，美股續創新高，台指期夜盤勁揚505點。台股2日開盤上漲51.02點、報45,388.93點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）攜手領攻，華碩（2357）、鴻海（2317）、南亞（1303）、緯創（3231）等強力助陣，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）領軍記憶體續強之下，大盤漲點一度放大至540餘點、觸及45,879.58點。美股週一在AI題材帶動下全面走強，輝達新一代AI PC平台正式亮相，市場看好未來AI終端裝置需求持續擴大，推升科技股全面上攻。台股今同步受惠國際科技股強勢表現，電子權值股成為盤面主軸。其中台積電開盤直接站上2,390元，上漲35元，漲幅約1.5%，早盤最高來到2,395元，再度逼近歷史高點。由於台積電權重占大盤比重極高，單一檔個股便貢獻超過280點以上漲點，成為加權指數再創新高的最大推手。除了台積電外，市場資金持續鎖定AI供應鏈與半導體族群，帶動電子股維持強勢格局，顯示市場對下半年AI需求仍高度樂觀。