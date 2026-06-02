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▲林百里（如圖）與黃仁勳有相同愛好，2024年曾送黃仁勳桌球拍。（圖／NOWNEWS今日新聞攝影中心）

兆元男「AI教父」黃仁勳如今掌管全球最重要的AI公司之一，但很多人不知道的是，在成為輝達（NVIDIA）執行長之前，他其實曾是一名天才桌球少年。黃仁勳青少年時期非常熱愛桌球，為了負擔訓練與比賽開銷，他甚至到體育館打工擦地板賺錢，希望能繼續追逐自己的桌球夢，令人驚訝的是他在接觸高強度競賽後短短幾個月內，就成功打進全美青少年桌球巡迴賽，展現過人的運動天賦。黃仁勳出生於台南，小時候就赴美生活，求學期間他對桌球產生濃厚興趣，幾乎把所有空閒時間都投入練習。由於家境並不富裕，黃仁勳並沒有足夠資源負擔頻繁的訓練與比賽，因此他選擇到當地體育館工作，透過擦地板、整理場地等方式換取收入，支付球拍、報名費與外地比賽旅費。努力沒有白費，14、15歲時的黃仁勳已成為美國西北地區備受矚目的青少年桌球選手之一，更曾在美國青少年桌球雙打賽事中拿下第三名成績。雖然桌球成績出色，但黃仁勳最終沒有選擇成為職業選手，而是將重心放在學業，他後來多次提到桌球帶給他的收穫遠超過勝負本身。由於桌球是一項節奏極快的運動，選手必須在極短時間內完成判斷與反應，同時還要承受高壓環境，黃仁勳認為這些經驗讓他學會如何在壓力下保持冷靜、維持專注，以及遇到挫折時堅持到底。而這些能力，也成為他後來創辦輝達、帶領公司歷經數十年競爭的重要養分。有趣的是，即使成為全球科技界最具影響力的人物之一，黃仁勳對桌球的熱愛始終沒變。由於這項共同興趣，也讓他與廣達董事長林百里有了更多交流話題。先前林百里就曾特別挑選高品質桌球拍送給黃仁勳，成為科技圈的一段佳話，不少網友得知後笑稱：「原來AI教父的外掛不是顯卡，是桌球拍。」從在體育館打工賺旅費的少年，到如今身價數兆元、掌握全球AI產業發展方向的企業領袖，黃仁勳的人生故事總是充滿反差。不少網友表示，比起AI技術本身，最令人佩服的是他一路走來的態度：「會成功的人，從小就在拚命」、「能把桌球打進全美排名的人，做什麼都不會太差」。