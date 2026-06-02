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效力於底特律老虎隊的 23 歲台灣「怪力男」李灝宇，今（2）日在客場面對坦帕灣光芒隊的比賽中大放異彩！此役他先發出戰擔綱第8棒二壘手，不僅在第6局驚天轟出右外野反方向的陽春全壘打、完成生涯第2轟，更在第5局防守時以神乎其技的「手套拋球」策動美技雙殺，一舉登上大聯盟（MLB）官方社群。截至目前李灝宇今日繳出單場雙安、1打點、跑回2分的亮眼成績單，成為老虎隊今日攻防兩端的焦點球星。李灝宇今日在進攻端展現了極佳的擊球初速。雖然第2局首打席敲出滾地球出局，但第4局第2打席他便將球狠狠咬中，雖然最後遭到左外野手接殺，但擊球初速高達108英里（約173.8公里），顯見手感極佳。關鍵的6局上半，老虎已取得7：2領先，李灝宇在面對光芒右投馬丁（Trevor Martin）時，陷入2好0壞的絕對球數劣勢。然而他展現了優異的纏鬥韌性，先將一顆刁鑽的曲球打成界外球續命，隨後瞄準一顆外角94.7英里（約152.4公里）的四縫線速球全力揮擊，一棒將球送出右外野大牆！這發反方向的陽春砲，。這是李灝宇繼美國時間4月26日對戰紅人隊開轟後，本季也是大聯盟生涯的第2支全壘打，成功幫助球隊持續擴大領先。除了打擊端有所發揮，李灝宇今日在防守端的演出更讓全美球迷為之驚艷。5局下半1出局、一壘有人時，光芒打者阿蘭達（Jonathan Aranda）擊出一記直撲二壘中線的強勁滾地球。守備位置極佳的李灝宇迅速往右橫移，在行進間將球攔截後，順勢以極其流暢的「手套傳球」將球精準拋給游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle），再傳往一壘，漂亮完成了這次高難度的4-6-3雙殺守備，瞬間瓦解光芒隊的反撲火苗。大聯盟官方社群（MLB）隨後也迅速分享了李灝宇這段美技影片，並以驚嘆的標題「The glove flip ????」發文讚賞，寫道：「Hao-Yu Lee starts a 4-6-3 double play up the middle!（李灝宇在中線發動了一次 4-6-3 的雙殺守備！）」引來大量台美球迷瘋狂點讚。