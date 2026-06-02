空軍1架T-34C型教練機（機號3414）今（2）日早上8點08分失事墜毀，空軍司令部證實，盧姓中校及過姓中校殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。事實上，T-34型教練機就曾於2010年發生2起意外，造成共4人殉職，並曾全面停飛特檢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2010年兩度墜毀　共4人殉職

2010年1月26日，空軍一架T-34C教練機失聯，機上的飛行教官饒健保、少尉學生陳澤宇下落不明，航特部直升機2天後在高雄縣那瑪夏鄉民族村鞍輪名山周邊發現飛機殘骸和機翼，空軍派出12位涼山特勤隊員，以垂吊方式下谷地探勘才發現2人遺體。

同於2010年12月15日，編號3402的T-34C雙座螺旋槳教練機墜毀於高雄縣六龜山區，飛行聘僱教官牛鵬育與飛行常備班學員劉哲宏殉職。由於1年內發生2起事故，軍方隨後宣布所有36架T-34C教練機暫時停飛，全面特檢。

2011年曾因熄火而迫降

2011年5月29日，一架T-34C教練機於上午11時2分自岡山空軍官校起飛，15分鐘後飛機上發動機故障熄火，指導飛行的上校教官賴紋由當下決定，避開人口稠密區，迫降高樹大橋旁河床沙洲，迫降過程機腹、機翼受損，座艙罩因震盪破裂。當時這架教練機由少尉學員陳厚郡駕駛。

更多「教練機失事」相關新聞。

相關新聞

快訊／空軍T-34初級教練機失事墜毀　2飛官殉職

空軍官校T-34初教機墜毀2飛官殉職　顧立雄下令協助家屬處理後事

學生喊張善政「新店市長」惹議　詹江村罵學生青鳥後刪文

馬英九基金會風暴擴大　蕭旭岑捧現金照疑是北京「驗收照」

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...