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2010年兩度墜毀 共4人殉職

2011年曾因熄火而迫降

空軍1架T-34C型教練機（機號3414）今（2）日早上8點08分失事墜毀，空軍司令部證實，盧姓中校及過姓中校殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。事實上，T-34型教練機就曾於2010年發生2起意外，造成共4人殉職，並曾全面停飛特檢。2010年1月26日，空軍一架T-34C教練機失聯，機上的飛行教官饒健保、少尉學生陳澤宇下落不明，航特部直升機2天後在高雄縣那瑪夏鄉民族村鞍輪名山周邊發現飛機殘骸和機翼，空軍派出12位涼山特勤隊員，以垂吊方式下谷地探勘才發現2人遺體。同於2010年12月15日，編號3402的T-34C雙座螺旋槳教練機墜毀於高雄縣六龜山區，飛行聘僱教官牛鵬育與飛行常備班學員劉哲宏殉職。由於1年內發生2起事故，軍方隨後宣布所有36架T-34C教練機暫時停飛，全面特檢。2011年5月29日，一架T-34C教練機於上午11時2分自岡山空軍官校起飛，15分鐘後飛機上發動機故障熄火，指導飛行的上校教官賴紋由當下決定，避開人口稠密區，迫降高樹大橋旁河床沙洲，迫降過程機腹、機翼受損，座艙罩因震盪破裂。當時這架教練機由少尉學員陳厚郡駕駛。