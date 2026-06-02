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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機（機號3414）今（2）日上午傳出失事墜毀意外，當時執行模擬發動機失效航線訓練任務，0808時於跑道北頭墜落，造成兩位飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。空軍官校T-34C教練機1985年服役，但因缺乏救命用彈射椅，曾遭立委質疑安全性不佳，T-34為美國比奇航空公司製造的單螺旋槳教練機，1940年代出廠的T-34使用活塞發動機，T-34C才改用渦輪發動機。中華民國空軍自1985年採購T-34C，目前仍有30多架服役。但因2001年後出廠的T-34C初級教練機才配備彈射座椅，使得遇到緊急狀況時逃生不易而多次遭立委在立院質詢時質疑。我國空軍現役的 T-34C 初級教練機預計將於 民國 122 年（2033 年） 達到服役壽限。該型機的飛行壽期約為1萬6,000小時。空軍指出，截至目前的總飛行時數仍在安全範圍內，空軍規劃在此期限前將以「國機國造」等模式籌獲新一代初級教練機。對於T-34初教機後續機型，是要採自製、租賃或外購，空軍內部各有主張，2027年、2028年可望編列「初教機建案」預算，至於是自製或租、外購，有待國防部呈報後，再由賴清德總統拍板定案。漢翔公司曾於2024年1月發布說帖，宣布已完成第一階段設計，可於自研自製專案啟動後開始二階段細部設計，預計2028年首飛、2031年量產，符合空軍2033年換裝需求。不過，空軍則表示，目前仍在評估最適合方案，如何籌獲還未達到決定時間。顧立雄去（2025）年10月7日答覆媒體詢問時表示，初教機未達服役年限，再決定適當的籌購方式。